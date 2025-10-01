Рейтинг@Mail.ru
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 01.10.2025 (обновлено: 08:55 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/zakharova-2045554424.html
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 01.10.2025
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии
Преследования оппозиции в Молдавии идут "откровенно по-диктаторски", это настоящий провал западных кураторов Кишинева, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:26:00+03:00
2025-10-01T08:55:00+03:00
молдавия
в мире
кишинев
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045491856.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, кишинев, россия, мария захарова
Молдавия, В мире, Кишинев, Россия, Мария Захарова
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии

Захарова назвала преследования оппозиции в Молдавии диктаторскими

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Преследования оппозиции в Молдавии идут "откровенно по-диктаторски", это настоящий провал западных кураторов Кишинева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Кто-то говорит о провале прозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал. Потому что сделано было настолько все откровенно по-диктаторски, что доказывать обратное просто ни у кого нет возможности. И это не просто позор, это провал", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник", комментируя преследования оппозиции в Молдавии и прошедшие в стране парламентские выборы.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения
Вчера, 19:04
 
МолдавияВ миреКишиневРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала