https://ria.ru/20251001/zakharova-2045554424.html
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 01.10.2025
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии
Преследования оппозиции в Молдавии идут "откровенно по-диктаторски", это настоящий провал западных кураторов Кишинева, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:26:00+03:00
2025-10-01T08:26:00+03:00
2025-10-01T08:55:00+03:00
молдавия
в мире
кишинев
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045491856.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, кишинев, россия, мария захарова
Молдавия, В мире, Кишинев, Россия, Мария Захарова
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии
Захарова назвала преследования оппозиции в Молдавии диктаторскими