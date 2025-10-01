Безопасность ЗАЭС надежно обеспечивается, заявил Песков

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) надежно обеспечивается, российские специалисты все для этого делают, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" в 750 киловатт. Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, происходит от резервных дизель-генераторов. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в среду сообщила РИА Новости, что восстановление электроснабжения ЗАЭС по линии "Днепровская" сейчас невозможно из-за обстрелов ВСУ рядом с местом ее повреждения.
"Российские специалисты, сотрудники станции делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность станции. Она обеспечивается надежно в разные периоды", - сказал Песков журналистам.