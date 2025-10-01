Лидер Южной Кореи призвал отражать угрозы, обещал инвестиции в роботов и ИИ

СЕУЛ, 1 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на церемонии по случаю 77-й годовщины Дня вооружённых сил призвал отражать угрозы миру ради суверенитета страны, создавать сильные и самостоятельные вооруженные силы, пообещал инвестировать в современные вооружения, включая дроны, искусственный интеллект (ИИ) и роботов, активно поддерживать ВПК.

Трансляция церемонии велась правительственным телеканалом KTV.

"Нам нужно идти вперёд по пути сильной самостоятельной обороны, чтобы активно отвечать на быстро меняющуюся среду безопасности", - заявил Ли Чжэ Мён

Он добавил, что Южная Корея прочно стоит в ряду "сильнейших держав", обладающих не только военной мощью, но и экономическим и культурным потенциалом.

Ли Чжэ Мён пообещал для реализации "мечты о мощной независимой обороне" взять на себя три обязательства, первым из которых была реформа армии.

"(Я обещаю - ред.) реформировать армию в умные, элитные и современные войска, которые будут доминировать на будущих полях сражений и неизменно побеждать", - заявил президент.

Он напомнил, что страна увеличит оборонный бюджет на 8,2% по сравнению с прошлым годом, и пообещал развивать оборонную промышленность, чтобы одновременно укреплять военную мощь и стимулировать экономическое развитие.

Он также пообещал активно инвестировать в технологии и поддерживать экосистему ВПК, чтобы тот стал двигателем как оборонной мощи, так и экономики страны.

"(Мы - ред.) сосредоточим инвестиции на современных вооружениях, включая боевых роботов, автономные дроны, ИИ, ракеты высокой точности и новые стратегические технологии", - заявил Ли Чжэ Мён.

Президент также пообещал восстановить оперативный контроль над войсками в военное время и самостоятельно руководить объединённой обороной вместе с США

"Мы укрепляем связи и сотрудничество с государствами, разделяющими наши ценности, опираемся на прочный союз с США и обладаем надёжным ядерным сдерживанием", - заявил он.

Кроме того, Ли Чжэ Мён отметил, что будет улучшать условия службы и повышать моральный дух военнослужащих.

"Отныне вооруженные силы Кореи станут самой мощной силой, твердо стоящей перед лицом любой угрозы, обладающей мощной обороной и твердой готовностью защищать жизни и имущество людей", - заявил президент.

Ли Чжэ Мён напомнил, что 3 декабря 2024 года, когда экс-президент страны Юн Сок Ёль ввел военное положение, некоторые военные командиры, "забывшие о своём истинном предназначении" защищать народ, встали на сторону президента. В результате чего честь и доверие к армии "серьёзно пострадали". Лидер Южной Кореи пообещал укрепить демократические институциональные основы и возродить армию, которая будет стоять на защите конституции и народа.