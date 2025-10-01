Рейтинг@Mail.ru
Виталий Южилин. Биография портостроителя
01.10.2025
Виталий Южилин. Биография портостроителя
Виталий Южилин. Биография портостроителя
Виталий Александрович Южилин родился 10 декабря 1965 года в Челябинске.
2025-10-01T11:58:00+03:00
2025-10-01T11:58:00+03:00
справки, биографии, россия, госдума рф, санкт-петербург, нострой
Виталий Южилин. Биография портостроителя

Виталий Южилин
Виталий Южилин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : из личного архива
Виталий Южилин
Образование и работа в науке

Виталий Александрович Южилин родился 10 декабря 1965 года в Челябинске. Получил образование в Ленинградском высшем инженерном морском училище им. адмирала С.О. Макарова (ныне в составе Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова), получив диплом инженера-океанолога в 1988 году. Выбор направления профподготовки был продиктован интересом к изучению Мирового океана и его ресурсов.
Первые шаги в трудовой биографии Южилина были связаны с Севастополем, где он, будучи молодым специалистом, трудился в научно-исследовательских институтах.
С 1988 по 1989 год Виталий Южилин работал стажером-исследователем в Институте биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. Здесь начинающий ученый принял участие в ряде экспедиций.
В 1989 году перешел на должность инженера в Морской гидрофизический институт Академии наук УССР (ныне в составе РАН), продолжив исследовательскую деятельность по морской тематике.
В начале 1990-х годов, с переходом страны к рыночной экономике, активно включился в процесс создания коммерческих структур при научных учреждениях. Заручившись поддержкой руководства одного из НИИ, он инициировал формирование подразделения, ориентированного на практическое внедрение научно-технических разработок.

Управленческая и предпринимательская деятельность

В 1993 году Виталий Южилин переехал в Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), где возглавил департамент зарубежных продаж местного Торгового дома. В сферу его компетенции входили вопросы экспорта углеводородного сырья и выстраивания партнерских отношений с ключевыми компаниями нефтегазовой отрасли.
В 1998 году вошел в состав совета директоров ОАО (ныне АО) "Морской порт Санкт-Петербург" – одной из ведущих стивидорных компаний Северо-Запада России. Также приобрел долю в ее уставном капитале. На этом посту сконцентрировался на решении приоритетных задач предприятия, включая модернизацию портовой инфраструктуры, оптимизацию логистики, обновление перегрузочной техники и оборудования. Комплексные управленческие решения позволили добиться существенного увеличения грузооборота порта.
В начале 2000-х годов выступил соучредителем Национальной контейнерной компании (НКК), которая в рекордно короткие сроки заняла лидирующие позиции на контейнерном рынке страны. Курировал масштабный проект строительства современного контейнерного терминала в порту Усть-Луга (Ленинградская область). Данный терминал был оснащен высокотехнологичным оборудованием и специализировался на обработке значительных объемов контейнерных грузов.

Законотворчество

С 1999 по 2016 год Виталий Южилин — депутат Государственной Думы РФ. Приоритетным направлением его законотворческой работы стало совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей развитие морпортов и деятельность смежных отраслей. Подготовил и внес на рассмотрение нижней палаты парламента ряд законодательных инициатив, направленных на создание благоприятных налоговых условий для привлечения инвестиций в морскую транспортную отрасль.
В 2007 году был принят разработанный при непосредственном участии депутата Виталия Южилина Федеральный закон "О морских портах в Российской Федерации". Документ устранил правовые пробелы в регулировании портовой деятельности, четко разграничив полномочия органов власти и определив статус объектов данной инфраструктуры.
Параллельно с этим он уделял внимание решению социально-экономических проблем Ленинградской области. В частности, Виталий Южилин (депутат четырех созывов ГД РФ) содействовал строительству и реконструкции ряда значимых инфраструктурных и социальных объектов.

Вклад в развитие портовой инфраструктуры

В 2002 году на тот момент депутат Виталий Южилин был избран председателем совета директоров отраслевой некоммерческой организации — Ассоциации морских торговых портов (АМТМ). Взял на себя функцию координатора усилий профессионального сообщества по реализации потенциала отечественных портов.
В 2005 году принял участие в реализации проекта строительства пассажирского порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге. Существующая на тот момент инфраструктура не позволяла принимать большие круизные лайнеры, которые были вынуждены швартоваться в грузовом порту. Инициированный Южилиным проект специализированного пассажирского терминала позволил кардинально изменить ситуацию.
Открытый в 2008 году "Морской фасад" стал первым в России портом, спроектированным и построенным в соответствии с высокими международными стандартами. Его семь причалов общей протяженностью более двух километров способны принимать круизные суда длиной до 340 метров. Пропускная способность порта составляет порядка 18 тысяч пассажиров в сутки. Данный проект стал мощным импульсом для повышения туристической привлекательности Санкт-Петербурга, способствовал увеличению числа иностранных гостей и росту доходов городского бюджета.
Виталий Южилин был последовательным сторонником масштабной модернизации и расширения портовых мощностей, строительства новых терминалов, внедрения эффективных технологий грузообработки, обновления инфраструктуры. Серьезное внимание уделялось экологическим аспектам портовой деятельности и продвижению передовых природоохранных практик. В результате целенаправленной работы АМТМ в 2004-2019 годах совокупная мощность отечественных морских портов увеличилась в 2,5 раза, достигнув https://lenta.ru/tags/persons/yuzhilin-vitaliy/почти 1,2 миллиарда тонн годового грузооборота.
В 2022 году Южилин вышел из АМТМ.

Деятельность в НОСТРОЙ

В 2016-2018 годах Виталий Южилин занимал должность вице-президента Ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ). Ключевым результатом его работы на этом посту стало проведение давно назревшей реформы системы саморегулирования в строительной отрасли. Была кардинально пересмотрена схема размещения средств компенсационных фондов СРО: теперь они аккумулируются на спецсчетах в уполномоченных правительством РФ на такой вид деятельности банках при жестком контроле со стороны государства за их целевым расходованием. Существенно повышена имущественная ответственность СРО по обязательствам своих членов в рамках исполнения госконтрактов.

Текущие проекты и интересы

В настоящее время Южилин продолжает оказывать экспертную поддержку проектам, связанным с развитием транспортно-логистической инфраструктуры. Особое внимание уделяет инновационным разработкам в таких сферах, как экология, энергетика, цифровые технологии. Выступает ментором для перспективных IT-стартапов, видя в цифровизации ключевое условие глобальной конкурентоспособности российской экономики на современном этапе.
 
