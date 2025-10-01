Рейтинг@Mail.ru
Точная копия исторического маяка на острове Белый появится на Ямале
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:26 01.10.2025 (обновлено: 16:37 01.10.2025)
Точная копия исторического маяка на острове Белый появится на Ямале
Основные этапы строительства точной копии маяка, служившего ориентиром для судов в Арктике с 1936 года на острове Белый в Карском море, завершились на Ямале
Точная копия исторического маяка на острове Белый появится на Ямале

на острове Белый начнется строительство точной копии исторического маяка

Карское море
Карское море. Архивное фото
САЛЕХАРД, 1 окт – РИА Новости. Основные этапы строительства точной копии маяка, служившего ориентиром для судов в Арктике с 1936 года на острове Белый в Карском море, завершились на Ямале, сообщила пресс-служба правительства Тюменской области.
В правительстве региона рассказали, что в 2021 году на остров Белый выезжала команда проекта "Маяки России", которая провела обмер конструкции, обветшавшей и разрушившейся от времени, специалисты сделали фото и видео объекта. Эти исследования помогли создать чертежи для строительства точной копии маяка, сообщила пресс-служба.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала провел диалог с участниками программы "Герои Ямала"
24 сентября, 15:52
24 сентября, 15:52
"Завершены основные работы по возведению маяка на острове Белом. Сейчас готовность объекта составляет 85%", - говорится в сообщении.
Решение о восстановлении исторического объекта принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в этом году, который он объявил Годом героев. Работы начались в июне, и за четыре месяца специалисты по монтажу деревянных конструкций собрали пять ярусов маяка высотой 20 метров. Оставшиеся девять планируют построить в следующем году.
В региональной пресс-службе уточнили, что маяк на острове Белый был одним из первых маяков Северного морского пути, объект включен в общероссийский реестр "Маяки России". Новый объект также сможет служить ориентиром для современных кораблей.
По данным пресс-службы правительства, старый маяк служил ориентиром для судов в Арктике с 1936 года. Он также стал свидетелем трагического события времен Великой Отечественной войны: в августе 1944 года в 60 милях от острова Белый немецкая подлодка потопила советский конвой БД-5, унесший жизни 376 человек.
Добыча нефти
Власти Ямала и ИНТИ договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли
18 сентября, 16:01
18 сентября, 16:01
 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Арктика, Ямал, Карское море, Дмитрий Артюхов
 
 
