Точная копия исторического маяка на острове Белый появится на Ямале

САЛЕХАРД, 1 окт – РИА Новости. Основные этапы строительства точной копии маяка, служившего ориентиром для судов в Арктике с 1936 года на острове Белый в Карском море, завершились на Ямале, сообщила пресс-служба правительства Тюменской области.

В правительстве региона рассказали, что в 2021 году на остров Белый выезжала команда проекта "Маяки России", которая провела обмер конструкции, обветшавшей и разрушившейся от времени, специалисты сделали фото и видео объекта. Эти исследования помогли создать чертежи для строительства точной копии маяка, сообщила пресс-служба.

"Завершены основные работы по возведению маяка на острове Белом. Сейчас готовность объекта составляет 85%", - говорится в сообщении.

Решение о восстановлении исторического объекта принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в этом году, который он объявил Годом героев. Работы начались в июне, и за четыре месяца специалисты по монтажу деревянных конструкций собрали пять ярусов маяка высотой 20 метров. Оставшиеся девять планируют построить в следующем году.

В региональной пресс-службе уточнили, что маяк на острове Белый был одним из первых маяков Северного морского пути, объект включен в общероссийский реестр "Маяки России". Новый объект также сможет служить ориентиром для современных кораблей.