В Киеве прогремели взрывы

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В среду в Киеве, а также некоторых районах Киевской, Черниговской и Черкасской областей Украины объявили воздушную тревогу.
22 июня 2022, 17:18
"В Киеве было слышно взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
