В Аргентине отметили день воссоединения новых регионов с Россией
05:09 01.10.2025
В Аргентине отметили день воссоединения новых регионов с Россией
В Аргентине отметили день воссоединения новых регионов с Россией
в мире, россия, донбасс, аргентина, денис пушилин, владимир путин
В мире, Россия, Донбасс, Аргентина, Денис Пушилин, Владимир Путин
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 окт - РИА Новости. Россияне и аргентинцы в день воссоединения новых регионов с РФ создали альянс "Мост правды: Донбасс - Аргентина" для передачи правдивой информации и фактов о Донбассе и укрепления взаимопонимания между странами, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие прошло в Русском доме в Буэнос-Айресе.
"На протяжении многих лет против нас велась ожесточённая информационная война, правду скрывали, события искажали, но истина всегда сильнее лжи, именно ради неё создан международный союз "Мост правды: Донбасс - Аргентина", его главная цель - донести объективную информацию о событиях, происходящих в Донецком крае, противостоять попыткам искажения фактов", - сказал в видеообращении к участникам мероприятия глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что люди на всех континентах должны знать правду о "нашей борьбе и нашем выборе".
"Сейчас мы особенно чётко понимаем, что если бы не воля президента России Владимира Путина и всесторонняя поддержка этого решения россиянами, жертв среди мирного населения было бы значительно больше. Киевская власть при поддержке европейских стран хотела стереть Донбасс с лица земли, но благодаря началу специальной военной операции были сорваны планы противника, Донбасс вернулся домой", - добавил Пушилин.
По мнению участника СВО, поэта Сергея Лобанова, проект "Мост правды" является очень важным мероприятием по сохранению истории, её уникальности и подлинности, за которую сражались деды и прадеды.
"И сегодня мы, участники специальной военной операции, тоже продолжаем дело наших прадедов. Знаете, очень часто нас называют героями, но на самом деле мы, конечно же, никакие не герои. Мы делаем то, что должен делать каждый уважающий себя молодой человек, умеющий держать оружие в руках, у которого на плечах погоны, кто присягал на верность своему Отечеству, разве можем мы поступить иначе, когда Родина нуждается в проявлении сыновьей любви?" - сказал поэт в видеообращении.
Участники мероприятия в Русском доме почтили минутой молчания погибших на Донбассе и во время СВО.
Кроме того, им был показан документальный фильм, который представил аргентинский журналист Тадео Кастеглионе, побывавший в Донецке.
"В России есть очень известная фраза: "Сила – в правде". Я считаю необходимым защищать эту правду", - сказал журналист.
