В бухте Улисс во Владивостоке запретили ходить гражданским судам

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Минтранс запретил плавание в бухте Улисс во Владивостоке всех судов, кроме судов и кораблей ВМФ России, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствие с пунктом 2 статьи 15 ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ", подпунктом 5.5.5 пункта 5 положения о Минтрансе РФ… №395 и в интересах обороны и безопасности РФ приказываю установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря", - говорится в тексте приказа Минтранса РФ от 25 августа 2025 №258 "Об установлении запретного для плавания района в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря". В указанных в приказе координатах запрещается плавание всех типов судов за исключением катеров, судов и кораблей ВМФ и судов, получивших разрешение капитана морского порта Владивосток на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами порта с возвращением в тот же морской порт. В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, многие годы находилась крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что с побережья бухты необходимо до 1 мая вывезти маломерные суда "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей". Причалы освободили. Арбитражный суд Приморья в течение лета удовлетворил три иска Генпрокуратуры к ряду ответчиков во Владивостоке, в том числе поставщику нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), об изъятии в интересах Российской Федерации в лице Минобороны ранее высвобожденного военного имущества в бухте Улисс. Это причальные стенки, пирс, здания и земельные участки. Суд признал недействительными ряд сделок купли-продажи и договоров аренды на улицах Бархатная и Катерная в бухте Улисс и взыскал с ответчиков многомиллионные суммы ущерба.

