00:30 01.10.2025
Консульство Кипра в России временно не будет принимать заявления на визу
Консульство Кипра в России временно не будет принимать заявления на визу
кипр, россия, москва
Кипр, Россия, Москва
Консульство Кипра в России временно не будет принимать заявления на визу

Консульство Кипра в России до 3 октября не будет принимать заявления на визу

© Flickr / Leonid MamchenkovФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Flickr / Leonid Mamchenkov
Флаг Кипра. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Консульство Кипра в России до 3 октября не будет принимать заявки на визу, сообщило посольство республики в Москве.
"Двадцать пятого сентября и с 29 сентября по 3 октября консульство не будет принимать заявления на визу. В указанные даты консульство будет открыто только с 15.00 до 16.00 для выдачи паспортов", - говорится в сообщении на сайте кипрского посольства.
Вывеска у входа в здание посольства Чехии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Посольство Чехии ответило на информацию о выдаче виз россиянам
25 сентября, 13:25
 
