Консульство Кипра в России временно не будет принимать заявления на визу
Консульство Кипра в России временно не будет принимать заявления на визу - РИА Новости, 01.10.2025
Консульство Кипра в России временно не будет принимать заявления на визу
Консульство Кипра в России до 3 октября не будет принимать заявки на визу, сообщило посольство республики в Москве. РИА Новости, 01.10.2025
Консульство Кипра в России временно не будет принимать заявления на визу
Консульство Кипра в России до 3 октября не будет принимать заявления на визу