Консульство Кипра в России временно не будет принимать заявления на визу

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Консульство Кипра в России до 3 октября не будет принимать заявки на визу, сообщило посольство республики в Москве.

"Двадцать пятого сентября и с 29 сентября по 3 октября консульство не будет принимать заявления на визу. В указанные даты консульство будет открыто только с 15.00 до 16.00 для выдачи паспортов", - говорится в сообщении на сайте кипрского посольства.