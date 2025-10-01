https://ria.ru/20251001/uljanovsk-2045652675.html
Родственника проверяют на причастность к убийству трех человек в Ульяновске
Родственника проверяют на причастность к убийству трех человек в Ульяновске - РИА Новости, 01.10.2025
Родственника проверяют на причастность к убийству трех человек в Ульяновске
Следователи в Ульяновске проверяют на причастность к убийству девушки и двух малолетних девочек их близкого родственника, сообщается в Telegram-канале СУСК... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:47:00+03:00
2025-10-01T15:47:00+03:00
2025-10-01T15:47:00+03:00
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
https://ria.ru/20251001/sud-2045628269.html
https://ria.ru/20251001/tatarstan-2045644423.html
россия
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область
Родственника проверяют на причастность к убийству трех человек в Ульяновске
В Ульяновске СК проверяет причастность родственника к убийству трех человек