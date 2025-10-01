Рейтинг@Mail.ru
Родственника проверяют на причастность к убийству трех человек в Ульяновске - РИА Новости, 01.10.2025
15:47 01.10.2025
Родственника проверяют на причастность к убийству трех человек в Ульяновске
Следователи в Ульяновске проверяют на причастность к убийству девушки и двух малолетних девочек их близкого родственника, сообщается в Telegram-канале СУСК... РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Следователи в Ульяновске проверяют на причастность к убийству девушки и двух малолетних девочек их близкого родственника, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ульяновской области.
Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в среду в Ульяновске бабушка пришла навестить внуков и нашла в квартире тела своей 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, фиксируются обстоятельства преступления. Проверяется причастность к совершенному преступлению близкого родственника погибших", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи-криминалисты следственного управления, в состав следственно-оперативной группы включены сотрудники полиции.
ПроисшествияРоссияУльяновскУльяновская область
 
 
