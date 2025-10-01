Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал возможный мотив убийства в Ульяновске
19:20 01.10.2025
Источник назвал возможный мотив убийства в Ульяновске
Источник назвал возможный мотив убийства в Ульяновске
Мотивом убийства матери и двух ее малолетних дочерей могли стать конфликты из-за игровой зависимости мужчины - главы семейства - в онлайн-казино, сообщили РИА... РИА Новости, 01.10.2025
Источник назвал возможный мотив убийства в Ульяновске

Источник: мотивом убийства в Ульяновске мог стать конфликт из-за онлайн-казино

© Фото : СК РоссииПодозреваемый в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске
Подозреваемый в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : СК России
Подозреваемый в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске
САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Мотивом убийства матери и двух ее малолетних дочерей могли стать конфликты из-за игровой зависимости мужчины - главы семейства - в онлайн-казино, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Конфликты из-за игровой зависимости мужчины в онлайн-казино (могли стать причиной убийства, - ред.)", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о возможных причинах убийства.
Ранее другой источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что еще одной причиной могли стать ссоры из-за кредитов.
По данным областного СУСК России, в среду в Ульяновске бабушка пришла навестить внуков и нашла в квартире тела своей 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователи проверяют на причастность к убийству отца детей. Предположительно, после убийства он попытался совершить самоубийство.
В региональном минздраве уточнили РИА Новости, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии.
Региональная прокуратура сообщила журналистам, что контролирует ход расследования уголовного дела, а также координирует работу правоохранительных органов по выяснению всех обстоятельств происшествия.
