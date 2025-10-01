Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео из квартиры в Ульяновске, где произошло тройное убийство - РИА Новости, 01.10.2025
16:56 01.10.2025
Появилось видео из квартиры в Ульяновске, где произошло тройное убийство
Работа следователей на месте убийства женщины и двух детей в Ульяновске
САМАРА, 1 окт - РИА Новости. СК РФ опубликовал в своем Telegram-канале видео из квартиры в Ульяновске, где нашли тела девушки и двух девочек с признаками насильственной смерти, на кадрах видна ванна, предположительно, с кровью.
Ванна в квартире наполнена красной жидкостью. На кадрах также запечатлено, как следователи проводят оперативные действия.
Ранее в СУСК России по Ульяновской области сообщили, что сегодня в Ульяновске пришедшая навестить внуков бабушка нашла в квартире тела 27-летней невестки и двоих малолетних девочек с признаками насильственной смерти. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На причастность к совершенному преступлению проверяют близкого родственника погибших.
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Жительница Ульяновской области нашла в подвале своего дома тело дочери
4 апреля, 10:51
 
ПроисшествияРоссияУльяновскУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
