Обвиняемый в убийстве начальницы сотрудник банка считает, что его гнобили
Обвиняемый в убийстве начальницы сотрудник банка считает, что его гнобили - РИА Новости, 01.10.2025
Обвиняемый в убийстве начальницы сотрудник банка считает, что его гнобили
Сотрудник московского банка Константин Топоров, обвиняемый в убийстве начальницы, объяснил свой поступок незаслуженными обидами на работе, сообщила РИА Новости
Обвиняемый в убийстве начальницы сотрудник банка считает, что его гнобили
Адвокат Топорова: обвиняемый в убийстве начальницы считает, что его гнобили
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудник московского банка Константин Топоров, обвиняемый в убийстве начальницы, объяснил свой поступок незаслуженными обидами на работе, сообщила РИА Новости его адвокат.
"Он считает, что его незаслуженно гнобили, обижали", - сказала она.
Адвокат пояснила, что хотя Топоров полностью признал вину, в его случае речь о сделке со следствием не идет, так как "следствию и так все понятно".
Чертановский суд Москвы
арестовал Топорова до 29 ноября. По информации столичной прокуратуры, обвиняемый объяснил свой поступок стрессом.
По данным следствия, 30 сентября обвиняемый, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в отделение банка, расположенного на улице Автозаводской, и нанес им не менее двух ранений своей начальнице, с которой у него не сложились отношения. Женщина скончалась на месте происшествия.