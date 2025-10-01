Константин Топоров, обвиняемый в убийстве в столичном банке, в Чертановском районном суде города Москвы

Константин Топоров, обвиняемый в убийстве в столичном банке, в Чертановском районном суде города Москвы

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Константин Топоров, обвиняемый в убийстве в столичном банке, в Чертановском районном суде города Москвы

Обвиняемый в убийстве начальницы сотрудник банка считает, что его гнобили

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудник московского банка Константин Топоров, обвиняемый в убийстве начальницы, объяснил свой поступок незаслуженными обидами на работе, сообщила РИА Новости его адвокат.

"Он считает, что его незаслуженно гнобили, обижали", - сказала она.

Адвокат пояснила, что хотя Топоров полностью признал вину, в его случае речь о сделке со следствием не идет, так как "следствию и так все понятно".

Чертановский суд Москвы арестовал Топорова до 29 ноября. По информации столичной прокуратуры, обвиняемый объяснил свой поступок стрессом.