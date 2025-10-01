Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в убийстве начальницы сотрудник банка считает, что его гнобили - РИА Новости, 01.10.2025
16:51 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/ubiystvo-2045670497.html
Обвиняемый в убийстве начальницы сотрудник банка считает, что его гнобили
Обвиняемый в убийстве начальницы сотрудник банка считает, что его гнобили
2025-10-01T16:51:00+03:00
2025-10-01T16:51:00+03:00
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Обвиняемый в убийстве начальницы сотрудник банка считает, что его гнобили

Адвокат Топорова: обвиняемый в убийстве начальницы считает, что его гнобили

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыКонстантин Топоров, обвиняемый в убийстве в столичном банке, в Чертановском районном суде города Москвы
Константин Топоров, обвиняемый в убийстве в столичном банке, в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Константин Топоров, обвиняемый в убийстве в столичном банке, в Чертановском районном суде города Москвы
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудник московского банка Константин Топоров, обвиняемый в убийстве начальницы, объяснил свой поступок незаслуженными обидами на работе, сообщила РИА Новости его адвокат.
"Он считает, что его незаслуженно гнобили, обижали", - сказала она.
Адвокат пояснила, что хотя Топоров полностью признал вину, в его случае речь о сделке со следствием не идет, так как "следствию и так все понятно".
Чертановский суд Москвы арестовал Топорова до 29 ноября. По информации столичной прокуратуры, обвиняемый объяснил свой поступок стрессом.
По данным следствия, 30 сентября обвиняемый, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в отделение банка, расположенного на улице Автозаводской, и нанес им не менее двух ранений своей начальнице, с которой у него не сложились отношения. Женщина скончалась на месте происшествия.
