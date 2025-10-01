Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл подробности убийства одной из жертв "политеховского маньяка"
14:29 01.10.2025
СК раскрыл подробности убийства одной из жертв "политеховского маньяка"
СК раскрыл подробности убийства одной из жертв "политеховского маньяка"
происшествия
алтайский край
барнаул
калманский район
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский государственный технический университет
алтайский край
барнаул
калманский район
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Калманский район, Следственный комитет России (СК РФ), Алтайский государственный технический университет
СК раскрыл подробности убийства одной из жертв "политеховского маньяка"

НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости. Прокуратура и следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю раскрыли подробности убийств, совершенных в разные годы на Алтае осужденным к 25 годам заключения "политеховским маньяком" Виталием Манишиным.
В среду Калманский районный суд Алтайского края признал 54-летнего Виталия Манишина виновным в убийстве и изнасиловании 11 женщин, в том числе абитуриенток технического университета, и приговорил к 25 годам лишения свободы. Семь первых лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима. Приговор был оглашен в здании Железнодорожного райсуда Барнаула.
Следствие и суд установили, что первое убийство было совершено 16 сентября 1989 года. Тогда Манишин в компании друзей на автобусной остановке в селе Зеленая Дубрава Родинского района познакомился с 17-летней девушкой, которую молодые люди отговорили уезжать, предложив остаться и приятно провести время вместе.
"Получив согласие, они вывезли ее в лесополосу на окраину села, где стали употреблять спиртное. Оказавшись с девушкой наедине, обвиняемый попытался изнасиловать жертву. Однако несовершеннолетняя оказала ему сопротивление, вследствие чего Манишин задушил ее. После этого он переместил тело неподалеку от места убийства и закопал", - говорится в совместном сообщении прокуратуры Алтайского края и СУСК по региону.
Долгое время убийство оставалось нераскрытым несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях были опрошены молодые люди, с которыми девушку видели в последний раз, в том числе и Манишин. Следователи СК и оперативники полиции спустя годы провели повторный опрос свидетелей и другие следственные действия, в результате чего установили причастность осужденного к преступлению. В мае 2023 года он был задержан и арестован, дал признательные показания и подробно рассказал обо всем на месте.
В ходе расследования этого уголовного дела силовикам удалось установить причастность Манишина еще к десяти убийствам девушек и женщин, совершенных летом в 1999 и 2000 годах. В частности, была подтверждена полученная ранее информация о возможной причастности Манишина к убийствам пяти несовершеннолетних абитуриенток Алтайского государственного технического университета, которая сразу после совершения преступлений не проверялась сотрудниками правоохранительных органов.
"При отработке данной версии и под тяжестью имевшихся доказательств, в том числе после ознакомления с результатами психофизиологического исследования, фигурант дал признательные показания, написав явку с повинной. В ходе допросов и при проверках показаний на месте он подробно рассказал о совершенных преступлениях и показал места сокрытия тел потерпевших, обнаруженные еще в прошлые годы на территории Калманского района, а по одному из эпизодов в указанном им месте, ранее не известном следствию, были обнаружены костные останки 16-летней абитуриентки", - говорится в сообщении.
Следователи СК установили, что с 29 июня по 15 августа 2000 года Манишин на своем автомобиле ВАЗ-2106 приезжал к АлтГТУ с целью завести знакомства с абитуриентками и студентками для интимных отношений. Он завязывал разговор с девушками, представляясь человеком, имеющим связи и способным решить проблемы, связанные с поступлением в учебное заведение.
"Путем обмана он убеждал девушек проследовать за ним и сесть в машину. Мужчина вывозил жертв в Калманский район в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела 16- и 17-летних потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками", - сообщили правоохранители.
Кроме того, следователи установили, что в июне 1999 года Манишин совершил аналогичным образом убил 22-летнюю абитуриентку вуза, приехавшую из Тувы, а в июле 2000 года – 17-летнюю абитуриентку средне-специального учебного заведения. Под предлогом оказания помощи в поступлении он также убеждал их сесть в автомобиль, после чего вывозил в безлюдные места за пределы Барнаула, где насиловал и душил.
Также силовики установили его причастность к убийствам, сопряженным с изнасилованием, которые были совершены в июле и августе 1999 года в отношении двух женщин 27 и 25 лет, пытавшихся трудоустроиться в высшее и средне-специальное учебные заведения. А в июле 2000 года, находясь в здании Алтайского государственного аграрного университета, Манишин познакомился с 53-летней матерью абитуриентки, пообещав решить вопрос с поступлением дочери в обмен на денежное вознаграждение. Женщину он вывез на окраину Барнаула и после получения 9 тысяч рублей задушил веревкой.
Происшествия Алтайский край Барнаул Калманский район Следственный комитет России (СК РФ) Алтайский государственный технический университет
 
 
Заголовок открываемого материала