СК раскрыл подробности убийства одной из жертв "политеховского маньяка"

НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости. Прокуратура и следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю раскрыли подробности убийств, совершенных в разные годы на Алтае осужденным к 25 годам заключения "политеховским маньяком" Виталием Манишиным.

В среду Калманский районный суд Алтайского края признал 54-летнего Виталия Манишина виновным в убийстве и изнасиловании 11 женщин, в том числе абитуриенток технического университета, и приговорил к 25 годам лишения свободы. Семь первых лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима. Приговор был оглашен в здании Железнодорожного райсуда Барнаула

Следствие и суд установили, что первое убийство было совершено 16 сентября 1989 года. Тогда Манишин в компании друзей на автобусной остановке в селе Зеленая Дубрава Родинского района познакомился с 17-летней девушкой, которую молодые люди отговорили уезжать, предложив остаться и приятно провести время вместе.

"Получив согласие, они вывезли ее в лесополосу на окраину села, где стали употреблять спиртное. Оказавшись с девушкой наедине, обвиняемый попытался изнасиловать жертву. Однако несовершеннолетняя оказала ему сопротивление, вследствие чего Манишин задушил ее. После этого он переместил тело неподалеку от места убийства и закопал", - говорится в совместном сообщении прокуратуры Алтайского края и СУСК по региону.

Долгое время убийство оставалось нераскрытым несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях были опрошены молодые люди, с которыми девушку видели в последний раз, в том числе и Манишин. Следователи СК и оперативники полиции спустя годы провели повторный опрос свидетелей и другие следственные действия, в результате чего установили причастность осужденного к преступлению. В мае 2023 года он был задержан и арестован, дал признательные показания и подробно рассказал обо всем на месте.

В ходе расследования этого уголовного дела силовикам удалось установить причастность Манишина еще к десяти убийствам девушек и женщин, совершенных летом в 1999 и 2000 годах. В частности, была подтверждена полученная ранее информация о возможной причастности Манишина к убийствам пяти несовершеннолетних абитуриенток Алтайского государственного технического университета , которая сразу после совершения преступлений не проверялась сотрудниками правоохранительных органов.

"При отработке данной версии и под тяжестью имевшихся доказательств, в том числе после ознакомления с результатами психофизиологического исследования, фигурант дал признательные показания, написав явку с повинной. В ходе допросов и при проверках показаний на месте он подробно рассказал о совершенных преступлениях и показал места сокрытия тел потерпевших, обнаруженные еще в прошлые годы на территории Калманского района , а по одному из эпизодов в указанном им месте, ранее не известном следствию, были обнаружены костные останки 16-летней абитуриентки", - говорится в сообщении.

Следователи СК установили, что с 29 июня по 15 августа 2000 года Манишин на своем автомобиле ВАЗ-2106 приезжал к АлтГТУ с целью завести знакомства с абитуриентками и студентками для интимных отношений. Он завязывал разговор с девушками, представляясь человеком, имеющим связи и способным решить проблемы, связанные с поступлением в учебное заведение.

"Путем обмана он убеждал девушек проследовать за ним и сесть в машину. Мужчина вывозил жертв в Калманский район в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела 16- и 17-летних потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками", - сообщили правоохранители.

Кроме того, следователи установили, что в июне 1999 года Манишин совершил аналогичным образом убил 22-летнюю абитуриентку вуза, приехавшую из Тувы, а в июле 2000 года – 17-летнюю абитуриентку средне-специального учебного заведения. Под предлогом оказания помощи в поступлении он также убеждал их сесть в автомобиль, после чего вывозил в безлюдные места за пределы Барнаула, где насиловал и душил.