В России стартует эксперимент по маркировке товаров для дома

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Эксперимент по маркировке некоторых товаров для дома и интерьера стартует в России с 1 октября. Он предусмотрен соответствующим постановлением правительства РФ.

Добровольный эксперимент продлится до 31 августа 2026 года. Он коснется следующих категорий товаров: посуда, столовые приборы, изделия для мытья и уборки, предметы интерьера - свечи, статуэтки, зеркала, часы.

Кроме этого, с 1 октября для ряда категорий товаров начинаются новые этапы маркировки.

Производители и импортеры стройматериалов в потребительской упаковке - цемента, гипса и сухих строительных смесей - начинают наносить на продукцию цифровые коды. Этому этапу предшествовала обязательная регистрация в системе.

Кроме того, цифровые коды маркировки теперь обязательны для спортивного питания, а также зубных паст, ополаскивателей для рта, кремов для лица и рук, губных помад, блесков и других средств ухода.