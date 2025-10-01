В Запорожской области не планируют вводить ограничения на продажу топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Ограничения на продажу топлива на АЗС в Запорожской области не вводились и не планируются, трудности с поставками топлива АИ-92 и АИ-95 в области временные, ситуация будет стабилизирована, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином "Премиум-95" и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу" , - написал Балицкий в Telegram-канале.
В области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95, отметил он. Но на АЗС присутствует бензин 95 марки премиум и дизельное топливо.
"Правительство РФ держит ситуацию на постоянном контроле, и мы работаем над ее скорейшей стабилизацией", – написал Балицкий.
В Крыму в среду ужесточили ограничения по продаже топлива, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв ранее заявил, что решение по проблеме с топливом в Крыму и новых регионах будет найдено до конца недели. Полная стабилизация ситуации с топливом в Крыму, в Донбассе и Новороссии произойдет до конца октября, сказал он.
