В Запорожской области не планируют вводить ограничения на продажу топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Ограничения на продажу топлива на АЗС в Запорожской области не вводились и не планируются, трудности с поставками топлива АИ-92 и АИ-95 в области временные, ситуация будет стабилизирована, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95, отметил он. Но на АЗС присутствует бензин 95 марки премиум и дизельное топливо.