В России ввели ограничения на экспорт дизельного топлива - РИА Новости, 01.10.2025
00:13 01.10.2025
В России ввели ограничения на экспорт дизельного топлива
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и... РИА Новости, 01.10.2025
В России ввели ограничения на экспорт дизельного топлива

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Власти и бизнес прилагают усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом. Тем не менее, главы некоторых российских регионов осенью начали жаловаться на локальные дефициты топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но он покрывается за счет накопленных остатков.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для трейдеров. В правительстве поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Впервые запрет на экспорт нефтепродуктов правительство РФ ввело осенью 2023 года: он распространялся как на бензин, так и на дизтопливо. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
Кроме того, в отношении перекупщиков была введена заградительная пошлина (50 тысяч рублей за тонну), которая действует до 2028 года.
