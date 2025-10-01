Рейтинг@Mail.ru
Токамак: как советские физики научились зажигать искусственное Солнце - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/tokamak-2045676858.html
Токамак: как советские физики научились зажигать искусственное Солнце
Токамак: как советские физики научились зажигать искусственное Солнце - РИА Новости, 01.10.2025
Токамак: как советские физики научились зажигать искусственное Солнце
В ноябре 1954 года в засекреченной лаборатории под Москвой запустили установку, которая должна была изменить энергетику навсегда. Советские ученые первыми в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T19:20:00+03:00
2025-10-01T19:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027599489_29:0:1060:580_1920x0_80_0_0_ed4661ac745a62a8050078921156d711.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027599489_158:0:931:580_1920x0_80_0_0_37bb69b0553bc53e0e11ba287d8e36a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Токамак: как советские физики научились зажигать искусственное Солнце

© Космическая погода — XRAS.RU/TelegramВыброс протуберанца
Выброс протуберанца - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Космическая погода — XRAS.RU/Telegram
Выброс протуберанца
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В ноябре 1954 года в засекреченной лаборатории под Москвой запустили установку, которая должна была изменить энергетику навсегда. Советские ученые первыми в мире создали токамак — устройство для управляемого термоядерного синтеза.
Звучало так фантастично, что на Западе решили: очередная пропагандистская утка. А когда узнали, что к прорыву причастен солдат-срочник без специального образования, удивились вдвойне. Как СССР оказался на пороге создания искусственного Солнца и почему спустя 70 лет человечество все еще не получило источник бесконечной энергии?

Энергия звезд в земных условиях

Солнце — самый наглядный пример того, как работает термоядерный синтез. Солнечная энергия возникает в результате превращения водорода в гелий в центре звезды. В 1920-м британский астрофизик Артур Эддингтон первым предположил, что звезды черпают бесконечную энергию именно из этого процесса.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗакат в Абу-Даби
Закат в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Закат в Абу-Даби
Синтез происходит при температуре до 50 миллионов градусов Цельсия — такая температура царит в солнечном ядре. Удержание энергии осуществляется силами гравитации. Но как воспроизвести этот процесс на Земле?
К началу 1950-х годов стало понятно: можно смешать изотопы водорода — дейтерий и тритий — и разогреть их до ста миллионов градусов. Газовая смесь превратится в плазму, ядра сольются, выделив колоссальное количество энергии.
Термоядерный синтез дает 170 миллионов мегаджоулей на килограмм вещества. Для сравнения: нефть и газ — 44 мегаджоуля, уголь — 34, дрова — всего 7.
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНСнимок с одного из телескопов LASCO
Снимок с одного из телескопов LASCO - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Снимок с одного из телескопов LASCO

Солдат-срочник, который запустил процесс

Олег Лаврентьев родился в 1926 году в семье полуграмотных крестьян из Пскова, окончил всего семь классов. Во время войны он освобождал Прибалтику, за что получил две медали. После войны служил на Сахалине, где погрузился в самообразование, подписавшись на журнал "Успехи физических наук".
Летом 1950-го письмо младшего сержанта попало в руки Андрея Сахарова. Лаврентьев предлагал удерживать раскаленную плазму с помощью электрических полей — положительный и отрицательный заряды на специальных сетках должны были не давать частицам разлетаться. "Предложение отнюдь не наивное!" — вспоминал позже ученый Игорь Головин.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкСоветский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
Советский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Советский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
Идея солдата-самоучки оказалась технически неосуществимой — электрические поля не справлялись с удержанием плазмы. Но Лаврентьев сделал главное: четко сформулировал проблему и показал, что ее вообще можно решить.

"Термоядерный бублик" Сахарова и Тамма

Андрей Сахаров к тому времени уже работал в "Арзамасе-16" над атомным и водородным оружием, а Игорь Тамм был его научным руководителем и учеником самого Курчатова. Оба считались восходящими звездами советской атомной физики.
Идея Лаврентьева подтолкнула Андрея Сахарова и Игоря Тамма к поиску альтернативного решения. Раз электрические поля не работают, что если попробовать магнитные? Они предложили революционную концепцию токамака — тороидальной камеры с магнитными катушками.
© РИА Новости / Сухов | Перейти в медиабанкВ Академии наук СССР
В Академии наук СССР - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Сухов
Перейти в медиабанк
В Академии наук СССР
Это элегантное решение фундаментальной проблемы: какой земной материал может выдержать температуру в сто миллионов градусов? Никакой. Поэтому плазму нужно удерживать "в воздухе" с помощью магнитных полей.
Конструкция напоминала бублик, или тороид, с намотанными катушками для создания магнитного поля. Внутри происходит термоядерный синтез, а магнитное поле не позволяет раскаленной плазме касаться стенок камеры.

Волшебный пинок из Аргентины

В январе 1951-го ученые представили проект в Совет министров и стали ждать ответа. Прошел март, апрель — молчание. Физики запаниковали.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАкадемик Андрей Сахаров
Академик Андрей Сахаров - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Академик Андрей Сахаров
Спас положение сигнал из-за рубежа. В апреле поступили сведения, что аргентинский ученый Рональд Рихтер добился успеха, запустив термоядерную реакцию в газовом разряде. Риск отстать был слишком велик.
Игорь Курчатов в спешном порядке отправился к Лаврентию Берии, и уже 5 мая вышло первое постановление о термоядерной программе, подписанное Сталиным.

Первый токамак в мире

В ноябре 1954-го в стенах Лаборатории измерительных приборов АН СССР, будущего Курчатовского института, запустили первый советский токамак Т-1. Его собрали Лев Арцимович, Игорь Головин и Натан Явлинский.
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкИнститут атомной энергии имени И. В. Курчатова
Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова
На Западе пребывали в полной уверенности, что СССР далеко позади. Параллельно токамаки разрабатывали в Англии и США, но с практической реализацией возникали серьезные проблемы.

Доклад, который изменил все

В английском атомном центре в Харуэлле 26 апреля 1956-го Игорь Курчатов выступил с докладом об успехах советских ученых. "Красный профессор", как называли его британские журналисты, призвал к открытому международному сотрудничеству.
Доклад произвел сенсацию и способствовал снятию секретности с работ по термоядерному синтезу в Великобритании и США. С этого момента началась эра международного сотрудничества в поисках источника неисчерпаемой энергии.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкадемик Игорь Васильевич Курчатов
Академик Игорь Васильевич Курчатов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Академик Игорь Васильевич Курчатов

Русское слово на всех языках

Сегодня слово "токамак" произносится одинаково на всех языках мира, как сообщает издание "Аргументы и факты". Русская аббревиатура дала название многочисленным установкам по всему миру, в которых плазма удерживается магнитным полем.
К 1968 году создали первый функциональный токамак Т-3, разогрев плазму до 11,6 миллиона градусов. Ученые со всего мира отправились в СССР измерить температуру советского чуда.
© Фото : Кафедра Физики ПлазмыМалый сферический токамак "МИФИСТ-0"
Малый сферический токамак МИФИСТ-0 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Кафедра Физики Плазмы
Малый сферический токамак "МИФИСТ-0"
Токамак Т-10, запущенный в 1975 году, стал первой установкой, достигшей температуры солнечного ядра. Американцы вернулись в игру, но смогли создать подобный токамак только к 1978 году.

Энергия будущего

Преимущества термоядерной энергии очевидны. Топлива нужно минимум, безопасность значительно выше ядерных реакторов. Плотность плазмы очень мала — в миллион раз ниже плотности атмосферы, поэтому никакого взрыва быть не может.
При малейшем снижении температуры реакция прекращается — плазма просто "осыпается", не нанося вреда окружающей среде. Радиоактивных отходов практически не производится.

Долгий путь

С конца 1960-х токамаки появились в Казахстане, США, Европе, Японии, Китае. Они доказали, что создавать высокотемпературную плазму реально. Но удержание было коротким — секунды, а энергозатраты на разогрев превышали полученную энергию.
В мире насчитывается около трехсот токамаков, как утверждает Lenta.ru. Россия продолжает оставаться в авангарде процесса. В Курчатовском центре работает несколько установок, включая первый в мире сферический токамак 1999 года.
© AP Photo / Xinhua, Cheng LiЭкспериментальный сверхпроводящий токамак в городе Хэфэй, Китай
Экспериментальный сверхпроводящий токамак в городе Хэфэй, Китай - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Xinhua, Cheng Li
Экспериментальный сверхпроводящий токамак в городе Хэфэй, Китай
По словам младшего научного сотрудника Курчатовского института Михаила Драбинского, самый реалистичный прогноз перехода на термоядерную энергию — столетие. Но работы продолжаются, и именно СССР задал этот вектор всему миру.
Интересно, что Андрей Сахаров в "Воспоминаниях" анализировал фильм Михаила Ромма "Девять дней одного года" 1961 года, где главный герой облучается от термоядерной установки. Сахаров отметил: "На самом деле до такой опасности и до сих пор очень далеко".

Без России никак

Прогресс идет медленными, но уверенными шагами. В январе 2025 года китайский токамак EAST установил рекорд, удерживая плазму в рабочем состоянии 1066 секунд — более семнадцати минут. Для сравнения: британский токамак Jet показывает результат около пяти секунд.
Самый масштабный проект сегодня — Международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР, который строят на юге Франции. В нем планируют продемонстрировать разряды длительностью 3000 секунд — уже в режиме горения, когда реакция станет самоподдерживающейся.
© Российское агентство ИТЭРРоссийская катушка полоидального поля PF1
Российская катушка полоидального поля PF1 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Российское агентство ИТЭР
Российская катушка полоидального поля PF1
Россия взяла на себя обязательство изготовить 25 систем для установки. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, страна продолжает выполнять обязательства.
Без России, как и без других ключевых участников, создать "искусственное Солнце" нельзя. Через столетие наши потомки, возможно, будут получать энергию от таких установок — и все это благодаря идеям, родившимся в СССР 70 лет назад.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала