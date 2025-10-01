Токамак: как советские физики научились зажигать искусственное Солнце

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В ноябре 1954 года в засекреченной лаборатории под Москвой запустили установку, которая должна была изменить энергетику навсегда. Советские ученые первыми в мире создали токамак — устройство для управляемого термоядерного синтеза.
Звучало так фантастично, что на Западе решили: очередная пропагандистская утка. А когда узнали, что к прорыву причастен солдат-срочник без специального образования, удивились вдвойне. Как СССР оказался на пороге создания искусственного Солнца и почему спустя 70 лет человечество все еще не получило источник бесконечной энергии?
Энергия звезд в земных условиях
Солнце — самый наглядный пример того, как работает термоядерный синтез. Солнечная энергия возникает в результате превращения водорода в гелий в центре звезды. В 1920-м британский астрофизик Артур Эддингтон первым предположил, что звезды черпают бесконечную энергию именно из этого процесса.
Синтез происходит при температуре до 50 миллионов градусов Цельсия — такая температура царит в солнечном ядре. Удержание энергии осуществляется силами гравитации. Но как воспроизвести этот процесс на Земле?
К началу 1950-х годов стало понятно: можно смешать изотопы водорода — дейтерий и тритий — и разогреть их до ста миллионов градусов. Газовая смесь превратится в плазму, ядра сольются, выделив колоссальное количество энергии.
Термоядерный синтез дает 170 миллионов мегаджоулей на килограмм вещества. Для сравнения: нефть и газ — 44 мегаджоуля, уголь — 34, дрова — всего 7.
Солдат-срочник, который запустил процесс
Олег Лаврентьев родился в 1926 году в семье полуграмотных крестьян из Пскова, окончил всего семь классов. Во время войны он освобождал Прибалтику, за что получил две медали. После войны служил на Сахалине, где погрузился в самообразование, подписавшись на журнал "Успехи физических наук".
Летом 1950-го письмо младшего сержанта попало в руки Андрея Сахарова. Лаврентьев предлагал удерживать раскаленную плазму с помощью электрических полей — положительный и отрицательный заряды на специальных сетках должны были не давать частицам разлетаться. "Предложение отнюдь не наивное!" — вспоминал позже ученый Игорь Головин.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкСоветский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
Идея солдата-самоучки оказалась технически неосуществимой — электрические поля не справлялись с удержанием плазмы. Но Лаврентьев сделал главное: четко сформулировал проблему и показал, что ее вообще можно решить.
"Термоядерный бублик" Сахарова и Тамма
Андрей Сахаров к тому времени уже работал в "Арзамасе-16" над атомным и водородным оружием, а Игорь Тамм был его научным руководителем и учеником самого Курчатова. Оба считались восходящими звездами советской атомной физики.
Идея Лаврентьева подтолкнула Андрея Сахарова и Игоря Тамма к поиску альтернативного решения. Раз электрические поля не работают, что если попробовать магнитные? Они предложили революционную концепцию токамака — тороидальной камеры с магнитными катушками.
В Академии наук СССР
Это элегантное решение фундаментальной проблемы: какой земной материал может выдержать температуру в сто миллионов градусов? Никакой. Поэтому плазму нужно удерживать "в воздухе" с помощью магнитных полей.
Конструкция напоминала бублик, или тороид, с намотанными катушками для создания магнитного поля. Внутри происходит термоядерный синтез, а магнитное поле не позволяет раскаленной плазме касаться стенок камеры.
Волшебный пинок из Аргентины
В январе 1951-го ученые представили проект в Совет министров и стали ждать ответа. Прошел март, апрель — молчание. Физики запаниковали.
Академик Андрей Сахаров
Спас положение сигнал из-за рубежа. В апреле поступили сведения, что аргентинский ученый Рональд Рихтер добился успеха, запустив термоядерную реакцию в газовом разряде. Риск отстать был слишком велик.
Игорь Курчатов в спешном порядке отправился к Лаврентию Берии, и уже 5 мая вышло первое постановление о термоядерной программе, подписанное Сталиным.
Первый токамак в мире
В ноябре 1954-го в стенах Лаборатории измерительных приборов АН СССР, будущего Курчатовского института, запустили первый советский токамак Т-1. Его собрали Лев Арцимович, Игорь Головин и Натан Явлинский.
Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова
На Западе пребывали в полной уверенности, что СССР далеко позади. Параллельно токамаки разрабатывали в Англии и США, но с практической реализацией возникали серьезные проблемы.
Доклад, который изменил все
В английском атомном центре в Харуэлле 26 апреля 1956-го Игорь Курчатов выступил с докладом об успехах советских ученых. "Красный профессор", как называли его британские журналисты, призвал к открытому международному сотрудничеству.
Доклад произвел сенсацию и способствовал снятию секретности с работ по термоядерному синтезу в Великобритании и США. С этого момента началась эра международного сотрудничества в поисках источника неисчерпаемой энергии.
Академик Игорь Васильевич Курчатов
Русское слово на всех языках
Сегодня слово "токамак" произносится одинаково на всех языках мира, как сообщает издание "Аргументы и факты". Русская аббревиатура дала название многочисленным установкам по всему миру, в которых плазма удерживается магнитным полем.
К 1968 году создали первый функциональный токамак Т-3, разогрев плазму до 11,6 миллиона градусов. Ученые со всего мира отправились в СССР измерить температуру советского чуда.
Токамак Т-10, запущенный в 1975 году, стал первой установкой, достигшей температуры солнечного ядра. Американцы вернулись в игру, но смогли создать подобный токамак только к 1978 году.
Энергия будущего
Преимущества термоядерной энергии очевидны. Топлива нужно минимум, безопасность значительно выше ядерных реакторов. Плотность плазмы очень мала — в миллион раз ниже плотности атмосферы, поэтому никакого взрыва быть не может.
При малейшем снижении температуры реакция прекращается — плазма просто "осыпается", не нанося вреда окружающей среде. Радиоактивных отходов практически не производится.
Долгий путь
С конца 1960-х токамаки появились в Казахстане, США, Европе, Японии, Китае. Они доказали, что создавать высокотемпературную плазму реально. Но удержание было коротким — секунды, а энергозатраты на разогрев превышали полученную энергию.
В мире насчитывается около трехсот токамаков, как утверждает Lenta.ru. Россия продолжает оставаться в авангарде процесса. В Курчатовском центре работает несколько установок, включая первый в мире сферический токамак 1999 года.
© AP Photo / Xinhua, Cheng LiЭкспериментальный сверхпроводящий токамак в городе Хэфэй, Китай
По словам младшего научного сотрудника Курчатовского института Михаила Драбинского, самый реалистичный прогноз перехода на термоядерную энергию — столетие. Но работы продолжаются, и именно СССР задал этот вектор всему миру.
Интересно, что Андрей Сахаров в "Воспоминаниях" анализировал фильм Михаила Ромма "Девять дней одного года" 1961 года, где главный герой облучается от термоядерной установки. Сахаров отметил: "На самом деле до такой опасности и до сих пор очень далеко".
Без России никак
Прогресс идет медленными, но уверенными шагами. В январе 2025 года китайский токамак EAST установил рекорд, удерживая плазму в рабочем состоянии 1066 секунд — более семнадцати минут. Для сравнения: британский токамак Jet показывает результат около пяти секунд.
Самый масштабный проект сегодня — Международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР, который строят на юге Франции. В нем планируют продемонстрировать разряды длительностью 3000 секунд — уже в режиме горения, когда реакция станет самоподдерживающейся.
Россия взяла на себя обязательство изготовить 25 систем для установки. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, страна продолжает выполнять обязательства.
Без России, как и без других ключевых участников, создать "искусственное Солнце" нельзя. Через столетие наши потомки, возможно, будут получать энергию от таких установок — и все это благодаря идеям, родившимся в СССР 70 лет назад.