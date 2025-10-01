Токамак: как советские физики научились зажигать искусственное Солнце

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В ноябре 1954 года в засекреченной лаборатории под Москвой запустили установку, которая должна была изменить энергетику навсегда. Советские ученые первыми в мире создали токамак — устройство для управляемого термоядерного синтеза.

Звучало так фантастично, что на Западе решили: очередная пропагандистская утка. А когда узнали, что к прорыву причастен солдат-срочник без специального образования, удивились вдвойне. Как СССР оказался на пороге создания искусственного Солнца и почему спустя 70 лет человечество все еще не получило источник бесконечной энергии?

Энергия звезд в земных условиях

Солнце — самый наглядный пример того, как работает термоядерный синтез. Солнечная энергия возникает в результате превращения водорода в гелий в центре звезды. В 1920-м британский астрофизик Артур Эддингтон первым предположил, что звезды черпают бесконечную энергию именно из этого процесса.

Синтез происходит при температуре до 50 миллионов градусов Цельсия — такая температура царит в солнечном ядре. Удержание энергии осуществляется силами гравитации. Но как воспроизвести этот процесс на Земле?

К началу 1950-х годов стало понятно: можно смешать изотопы водорода — дейтерий и тритий — и разогреть их до ста миллионов градусов. Газовая смесь превратится в плазму, ядра сольются, выделив колоссальное количество энергии.

Термоядерный синтез дает 170 миллионов мегаджоулей на килограмм вещества. Для сравнения: нефть и газ — 44 мегаджоуля, уголь — 34, дрова — всего 7.

Солдат-срочник, который запустил процесс

Олег Лаврентьев родился в 1926 году в семье полуграмотных крестьян из Пскова, окончил всего семь классов. Во время войны он освобождал Прибалтику, за что получил две медали. После войны служил на Сахалине, где погрузился в самообразование, подписавшись на журнал "Успехи физических наук".

Летом 1950-го письмо младшего сержанта попало в руки Андрея Сахарова. Лаврентьев предлагал удерживать раскаленную плазму с помощью электрических полей — положительный и отрицательный заряды на специальных сетках должны были не давать частицам разлетаться. "Предложение отнюдь не наивное!" — вспоминал позже ученый Игорь Головин.

Идея солдата-самоучки оказалась технически неосуществимой — электрические поля не справлялись с удержанием плазмы. Но Лаврентьев сделал главное: четко сформулировал проблему и показал, что ее вообще можно решить.

"Термоядерный бублик" Сахарова и Тамма

Андрей Сахаров к тому времени уже работал в "Арзамасе-16" над атомным и водородным оружием, а Игорь Тамм был его научным руководителем и учеником самого Курчатова. Оба считались восходящими звездами советской атомной физики.

Идея Лаврентьева подтолкнула Андрея Сахарова и Игоря Тамма к поиску альтернативного решения. Раз электрические поля не работают, что если попробовать магнитные? Они предложили революционную концепцию токамака — тороидальной камеры с магнитными катушками.

Это элегантное решение фундаментальной проблемы: какой земной материал может выдержать температуру в сто миллионов градусов? Никакой. Поэтому плазму нужно удерживать "в воздухе" с помощью магнитных полей.

Конструкция напоминала бублик, или тороид, с намотанными катушками для создания магнитного поля. Внутри происходит термоядерный синтез, а магнитное поле не позволяет раскаленной плазме касаться стенок камеры.

Волшебный пинок из Аргентины

В январе 1951-го ученые представили проект в Совет министров и стали ждать ответа. Прошел март, апрель — молчание. Физики запаниковали.

Спас положение сигнал из-за рубежа. В апреле поступили сведения, что аргентинский ученый Рональд Рихтер добился успеха, запустив термоядерную реакцию в газовом разряде. Риск отстать был слишком велик.

Игорь Курчатов в спешном порядке отправился к Лаврентию Берии, и уже 5 мая вышло первое постановление о термоядерной программе, подписанное Сталиным.

Первый токамак в мире

В ноябре 1954-го в стенах Лаборатории измерительных приборов АН СССР, будущего Курчатовского института, запустили первый советский токамак Т-1. Его собрали Лев Арцимович, Игорь Головин и Натан Явлинский.

На Западе пребывали в полной уверенности, что СССР далеко позади. Параллельно токамаки разрабатывали в Англии и США, но с практической реализацией возникали серьезные проблемы.

Доклад, который изменил все

В английском атомном центре в Харуэлле 26 апреля 1956-го Игорь Курчатов выступил с докладом об успехах советских ученых. "Красный профессор", как называли его британские журналисты, призвал к открытому международному сотрудничеству.

Доклад произвел сенсацию и способствовал снятию секретности с работ по термоядерному синтезу в Великобритании и США. С этого момента началась эра международного сотрудничества в поисках источника неисчерпаемой энергии.

Русское слово на всех языках

Сегодня слово "токамак" произносится одинаково на всех языках мира, как сообщает издание "Аргументы и факты". Русская аббревиатура дала название многочисленным установкам по всему миру, в которых плазма удерживается магнитным полем.

К 1968 году создали первый функциональный токамак Т-3, разогрев плазму до 11,6 миллиона градусов. Ученые со всего мира отправились в СССР измерить температуру советского чуда.

Токамак Т-10, запущенный в 1975 году, стал первой установкой, достигшей температуры солнечного ядра. Американцы вернулись в игру, но смогли создать подобный токамак только к 1978 году.

Энергия будущего

Преимущества термоядерной энергии очевидны . Топлива нужно минимум, безопасность значительно выше ядерных реакторов. Плотность плазмы очень мала — в миллион раз ниже плотности атмосферы, поэтому никакого взрыва быть не может.

При малейшем снижении температуры реакция прекращается — плазма просто "осыпается", не нанося вреда окружающей среде. Радиоактивных отходов практически не производится.

Долгий путь

С конца 1960-х токамаки появились в Казахстане, США, Европе, Японии, Китае. Они доказали, что создавать высокотемпературную плазму реально. Но удержание было коротким — секунды, а энергозатраты на разогрев превышали полученную энергию.

В мире насчитывается около трехсот токамаков, как утверждает Lenta.ru. Россия продолжает оставаться в авангарде процесса. В Курчатовском центре работает несколько установок, включая первый в мире сферический токамак 1999 года.

© AP Photo / Xinhua, Cheng Li Экспериментальный сверхпроводящий токамак в городе Хэфэй, Китай © AP Photo / Xinhua, Cheng Li Экспериментальный сверхпроводящий токамак в городе Хэфэй, Китай

По словам младшего научного сотрудника Курчатовского института Михаила Драбинского, самый реалистичный прогноз перехода на термоядерную энергию — столетие. Но работы продолжаются, и именно СССР задал этот вектор всему миру.

Интересно, что Андрей Сахаров в "Воспоминаниях" анализировал фильм Михаила Ромма "Девять дней одного года" 1961 года, где главный герой облучается от термоядерной установки. Сахаров отметил : "На самом деле до такой опасности и до сих пор очень далеко".

Без России никак

Прогресс идет медленными, но уверенными шагами . В январе 2025 года китайский токамак EAST установил рекорд, удерживая плазму в рабочем состоянии 1066 секунд — более семнадцати минут. Для сравнения: британский токамак Jet показывает результат около пяти секунд.

Самый масштабный проект сегодня — Международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР, который строят на юге Франции. В нем планируют продемонстрировать разряды длительностью 3000 секунд — уже в режиме горения, когда реакция станет самоподдерживающейся.

© Российское агентство ИТЭР Российская катушка полоидального поля PF1 © Российское агентство ИТЭР Российская катушка полоидального поля PF1

Россия взяла на себя обязательство изготовить 25 систем для установки. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, страна продолжает выполнять обязательства.