Более 800 жителей Подмосковья прошли обучение по использованию телемедицины

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Подмосковье 840 участников "Активного долголетия" прошли обучение по использованию телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Цель проекта — помочь старшему поколению легко записываться на онлайн-консультации через мобильное приложение. Благодаря телемедицине врачи могут дистанционно продлить электронный рецепт на льготные лекарства, прокомментировать результаты диспансеризации или анализов, а также скорректировать схему лечения.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сказал, что современные технологии значительно упрощают получение ряда медицинских услуг, избавляют от необходимости идти в поликлинику и экономят время.

"Пожилым людям может быть сложно самостоятельно освоить приложение или разобраться в возможностях телемедицины, поэтому в клубах "Активное долголетие" организованы обучающие курсы. В настоящий момент занятия прошли 840 человек в 42 округах Подмосковья", – приводит пресс-служба слова Забелина.