Более 800 жителей Подмосковья прошли обучение по использованию телемедицины
Новости Подмосковья
 
10:52 01.10.2025
Более 800 жителей Подмосковья прошли обучение по использованию телемедицины
В Подмосковье 840 участников "Активного долголетия" прошли обучение по использованию телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), медицина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Медицина
Более 800 жителей Подмосковья прошли обучение по использованию телемедицины

Обучение по использованию телемедицины прошли 840 пожилых жителей Подмосковья

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Подмосковье 840 участников "Активного долголетия" прошли обучение по использованию телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Цель проекта — помочь старшему поколению легко записываться на онлайн-консультации через мобильное приложение. Благодаря телемедицине врачи могут дистанционно продлить электронный рецепт на льготные лекарства, прокомментировать результаты диспансеризации или анализов, а также скорректировать схему лечения.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сказал, что современные технологии значительно упрощают получение ряда медицинских услуг, избавляют от необходимости идти в поликлинику и экономят время.
"Пожилым людям может быть сложно самостоятельно освоить приложение или разобраться в возможностях телемедицины, поэтому в клубах "Активное долголетие" организованы обучающие курсы. В настоящий момент занятия прошли 840 человек в 42 округах Подмосковья", – приводит пресс-служба слова Забелина.
Обучение проводят специалисты регионального Минздрава и Минсоцразвития. На занятиях любой желающий может обратиться к специалисту и получить необходимые разъяснения. Записаться на телемедицинский прием можно несколькими способами: через региональный портал "Госуслуги. Здоровье", с помощью инфомата в поликлинике, по единому номеру 122 или непосредственно на приеме у лечащего врача.
