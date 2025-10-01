Платформа Т-Образование запустила профориентационный проект "Уроки Т"

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Образовательная платформа Т-Банка запустила федеральный профориентационный проект "Уроки Т", направленный на помощь школьникам со всей России в выборе профессий, связанных с точными науками, сообщили представители платформы Т-Образование.

Миссия проекта – помочь подросткам осознанно подойти к выбору карьерной траектории по техническим и инженерным специальностям на старте профессионального пути в ИТ-сфере.

В рамках "Уроков Т" более 70 тысяч выпускников платформы по всей стране смогут вернуться в школы, где они учились, и поделиться собственным карьерным опытом работы в крупнейших российских компаниях с учениками старших классов. Основная задача участников программы – показать школьникам практическое применение школьных знаний в реальной жизни. Как отмечается в сообщении, компания планирует в дальнейшем развивать проект.

Запуск профориентационного проекта для школьников стал частью стратегии компании по популяризации STEM-подхода (естественные науки, технология, инженерия и математика) и фундаментальных знаний точных наук среди жителей России . Его цель — подготовка квалифицированных и мотивированных ИТ-кадров для всей отрасли. Проект "Уроки Т" масштабировался из корпоративной инициативы Т-Образования, запущенной в 2023 году. Более 300 сотрудников банка провели профориентационные лекции в 265 школах по всей России для 16 тысяч учеников.

Присоединиться к проекту можно в течение учебного года, для этого необходимо заполнить короткую форму с информацией о себе и школе, где пройдет выступление, договориться с учебным заведением о дате, времени и формате лекции, подготовить презентацию после прохождения обучающего курса и загрузить ее на платформу.