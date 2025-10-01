Орловская область отправила бойцам СВО стройматериалы и яблоки

"Орловщина направила гуманитарный груз на запорожское направление… В состав груза вошли необходимые для обустройства позиций строительные материалы: брус, фанера, профлист и маскировочные сети. Кроме того, бойцам доставят около 400 килограммов свежих орловских яблок", – говорится в сообщении.

"Хочу поблагодарить судейское сообщество в лице председателя Орловского областного суда Елены Николаевной Суворовой, коллектив Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур и его руководителя Сергея Дмитриевича Князева, руководителя благотворительного фонда "Ангелы Победы" Гошгара Искяндарова, а также все волонтерское сообщество региона за оперативную и слаженную помощь в формировании этого груза. Это не просто материалы и продукты, это наш моральный долг и проявление искренней поддержки нашим защитникам", — подчеркнул Вдовин, которого цитирует пресс-служба.