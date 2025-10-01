https://ria.ru/20251001/svo-2045716414.html
Орловская область отправила бойцам СВО стройматериалы и яблоки
Орловская область отправила бойцам СВО стройматериалы и яблоки - РИА Новости, 01.10.2025
Орловская область отправила бойцам СВО стройматериалы и яблоки
Орловская область направила российским бойцам, служащим на запорожском направлении спецоперации, гуманитарный груз со стройматериалами, маскировочными сетями и... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T19:40:00+03:00
2025-10-01T19:40:00+03:00
2025-10-01T19:40:00+03:00
надежные люди
орловская область
единая россия
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Орловская область направила российским бойцам, служащим на запорожском направлении спецоперации, гуманитарный груз со стройматериалами, маскировочными сетями и яблоками, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
"Орловщина направила гуманитарный груз на запорожское направление… В состав груза вошли необходимые для обустройства позиций строительные материалы: брус, фанера, профлист и маскировочные сети. Кроме того, бойцам доставят около 400 килограммов свежих орловских яблок", – говорится в сообщении.
Отмечается, что посылку, сформированную для нужд бойцов на базе регионального отделения "Единой России", будет сопровождать исполняющий обязанности председателя Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин.
"Хочу поблагодарить судейское сообщество в лице председателя Орловского областного суда Елены Николаевной Суворовой, коллектив Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур и его руководителя Сергея Дмитриевича Князева, руководителя благотворительного фонда "Ангелы Победы" Гошгара Искяндарова, а также все волонтерское сообщество региона за оперативную и слаженную помощь в формировании этого груза. Это не просто материалы и продукты, это наш моральный долг и проявление искренней поддержки нашим защитникам", — подчеркнул Вдовин, которого цитирует пресс-служба.