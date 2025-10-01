Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об успехах российских военных - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 01.10.2025 (обновлено: 12:57 01.10.2025)
Минобороны рассказало об успехах российских военных
Военнослужащие группировки "Восток" продолжают успешно вести боевые действия, выбивая ВСУ из Запорожской и Днепропетровской областей, заявили в Минобороны... РИА Новости, 01.10.2025
Минобороны рассказало об успехах российских военных

МО РФ: ВС России выбивают ВСУ из Запорожской и Днепропетровской областей

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" продолжают успешно вести боевые действия, выбивая ВСУ из Запорожской и Днепропетровской областей, заявили в Минобороны России.
МО РФ в среду сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области.
"Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
