Минобороны рассказало об успехах российских военных
Минобороны рассказало об успехах российских военных - РИА Новости, 01.10.2025
Минобороны рассказало об успехах российских военных
Военнослужащие группировки "Восток" продолжают успешно вести боевые действия, выбивая ВСУ из Запорожской и Днепропетровской областей, заявили в Минобороны... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:51:00+03:00
2025-10-01T12:51:00+03:00
2025-10-01T12:57:00+03:00
Минобороны рассказало об успехах российских военных
МО РФ: ВС России выбивают ВСУ из Запорожской и Днепропетровской областей