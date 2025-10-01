Минобороны рассказало об успехах российских военных

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" продолжают успешно вести боевые действия, выбивая ВСУ из Запорожской и Днепропетровской областей, заявили в Минобороны России.

"Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.