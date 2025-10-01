https://ria.ru/20251001/svo-2045595791.html
Войска "Центр" заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации
Войска "Центр" заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.10.2025
Войска "Центр" заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации
Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 17 украинских бригад и одного полка в районах девяти населённых пунктов в ДНР, противник... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:17:00+03:00
2025-10-01T12:17:00+03:00
2025-10-01T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg
https://ria.ru/20251001/punkt-2045594871.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1691db8c6ec8db69cf139b57baceb1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Войска "Центр" заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 480 военных в зоне действий "Центра"