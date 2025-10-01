Войска "Центр" заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 17 украинских бригад и одного полка в районах девяти населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.