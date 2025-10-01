Стажировка SputnikPro стартовала для журналистов из Латинской Америки

Москва, 1 октября – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила специальную осеннюю сессию SputnikPro для молодых медиапрофессионалов из Латинской Америки. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова в рамках программы InteRussiaи Россотрудничеством и завершает цикл стажировок для иностранных журналистов в 2025 году.

В осеннем модуле принимают участие 10 представителей ведущих СМИ из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, среди которых интернет-портал Brasil247 (Бразилия), газета Ambito Financiero (Аргентина), газета Listin Diario(Доминиканская Республика), газета Página12 (Аргентина), интернет-портал Visión360 (Боливия), газета El Espectador (Колумбия), издание Empresa Pública de Comunicación(Эквадор), радиостанция Exa FM (Эквадор), медиагруппа Sin Línea (Мексика) и информационное агенство Andina (Перу).

До конца октября для стажеров запланированы лекции и мастер-классы от ведущих экспертов медиагруппы, встречи со спикерами на ведущих общественно-политических и технологических площадках Москвы и знакомство с культурными достопримечательностями города.

Первыми с участниками проекта встретились директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Сергей Орлов. Сразу после начала программы журналисты поделились своими впечатлениями.

"Из тёплых Карибских островов в "холодную" Россию. Эта фраза вспомнилась мне, как только предоставилась возможность приехать в Москву. С таким восприятием я приехал в Россию, но, к моему удивлению, меня ждал тёплый приём, полный дружеских улыбок и тёплых слов. Программа дает шанс разрушить барьеры и составить свое собственное восприятие России вместе с коллегами с нашего континента, которые станут частью приключения, направленного на исследование и открытие уникального места, которое изменит нашу жизнь. Смешение культур, языков и опыта приглашает нас открыть глаза и сердца, чтобы понять, что находится за пределами географических и культурных различий. "Холод" растворяется в гостеприимстве, оказанном нам русскими людьми, приглашая нас открывать и исследовать каждый уголок города", - отметил Пол Алекс Матиасен из доминиканской газеты Listín Diario.

С ним согласилась и Джессика Джанет Гуайанай Флорес из эквадорского издания Empresa Pública de Comunicación del Ecuador: "Участие в программе — это прекрасная возможность для личного и профессионального обучения. Сегодня был наш первый день, и он был очень интересным. На занятиях мы уже говорили о том, как построить увлекательное повествование, которое не будет линейным или скучным. В конце мы применили эти знания на практике, было довольно интересно, и я надеюсь, что остальная часть программы будет наполнена множеством лекций, которые укрепят наши навыки и знания в области журналистики, чтобы мы могли в конечном итоге предоставлять качественные журналистские материалы аудитории в наших странах", - прокомментировала Она также поблагодарила организаторов стажировки, отметив, что "помимо официального приветствия, нас ждала беседа, полная впечатлений и вызвавшая множество улыбок".

"Я рассчитываю расширить свои знания о геополитическом положении России с национальной, а не только с западной точки зрения. Как журналист, я надеюсь использовать профессиональные навыки, полученные во время этой поездки, чтобы лучше донести эту точку зрения по возвращении домой. Мне также было бы интересно глубже разобраться в экономической политике страны в условиях продолжающейся войны, узнать больше о её основных компаниях и о том, как санкции изменили её международную торговлю, - поделилась мнением журналистка из Аргентины Назарена Ломаньо (газета Ámbito Financiero)- Я поражена красотой Москвы. На улицах можно увидеть фрески с легендами, связанными с национальным возрождением, исторической интерпретацией событий, изменивших карту мира, национализмом, присущим русской гордости, и чувством принадлежности как таковым. Кроме того, красота самих улиц с уникальным архитектурным стилем, но с западноевропейскими нотками, которые придают ей ещё больше уникальности. Широкие тротуары, что вполне объяснимо, учитывая, что это самая большая страна в мире, инвестиции в оформление общественных пространств, разветвлённая сеть метро также вызывают интерес. Уверена, что этот месяц будет чрезвычайно насыщенным, полным знаний и открытости новому, который я никогда не забуду".