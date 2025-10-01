Участники программы "Герои Дона" пройдут индивидуальную стажировку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил план индивидуальной стажировки участников региональной программы "Герои Дона" - гвардии капитана Константина Харченко и лейтенанта Михаила Шевцова, наставником которых он является, сообщает правительство региона.
"Глава региона сообщил на встрече, что утвердил индивидуальные программы стажировки своих подопечных. Первый, теоретический, модуль у них уже позади, и теперь началась двухмесячная практика в региональном правительстве", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора с подопечными.
Запланированы встречи и участие в мероприятиях губернатора, его заместителей, знакомство с работой областных министерств и ведомств, работа в муниципалитетах.
"Имею честь быть вашим наставником. Знаю, что обучение, программу, предметы вам подобрали квалифицированно, грамотно, чтобы было полезно и интересно. Задача - дать вам базовые знания и компетенции в управленческой сфере. Но смысл в том, чтобы помочь вам на старте, а не все время за руку вести. Вам нужно и самим трудиться, чтобы получить опыт, завоевать авторитет", - обратился Слюсарь к подопечным.
Они, в свою очередь, поблагодарили наставника за возможность общаться напрямую, за советы и рекомендации, а также рассказали о своем боевом опыте и планах на будущее.
Харченко окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии Маргелова. С 2019 по 2024 год был командиром разведывательного подразделения одной из воинских частей Южного военного округа. Сейчас - старший офицер отдела комплектования в том же подразделении. Награжден медалями Суворова и Жукова, орденом Мужества.
Шевцов - выпускник Донского государственного технического университета. Принимал участие в СВО в 2022-2023 годах. Под командованием командира группы взял ключевой рубеж. Это переломило ход сражения в одном из населенных пунктов. Имеет два ранения, одно из них привело к ампутации. Сейчас работает слесарем на "Роствертоле". Награжден орденом Мужества.
Кадровая программа для участников и ветеранов СВО "Герои Дона" реализуется в Ростовской области с конца февраля. Это аналог президентского проекта "Время героев". Участниками кадровой программы стали 104 действующих военнослужащих и ветеранов спецоперации. В первом потоке 64 человека 1 сентября начали обучение основам государственного и муниципального управления на базе Южно-Российского института управления РАНХиГС.