Рейтинг@Mail.ru
Танкисты группировки "Запад" уничтожили группу ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/spetsoperatsiya-2045543277.html
Танкисты группировки "Запад" уничтожили группу ВСУ в ЛНР
Танкисты группировки "Запад" уничтожили группу ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 01.10.2025
Танкисты группировки "Запад" уничтожили группу ВСУ в ЛНР
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу пехоты ВСУ, мешавшую продвижению российских штурмовиков на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T05:03:00+03:00
2025-10-01T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932460670_0:179:3103:1924_1920x0_80_0_0_5593f660d28b4656a44356d2020f25ae.jpg
https://ria.ru/20250930/rossija-2045525962.html
https://ria.ru/20251001/vsu-2045532850.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932460670_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cb21442b5cac70496a7dafdedc441fa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-90М
Танкисты группировки "Запад" уничтожили группу ВСУ в ЛНР

Экипаж Т-90М "Прорыв" уничтожил группу ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу пехоты ВСУ, мешавшую продвижению российских штурмовиков на краснолиманском участке, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе проведения воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были обнаружены тщательно замаскированные позиции и значительное скопление личного состава противника. Координаты выявленных целей в режиме реального времени были переданы на командный пункт танкового батальона", - сообщили в оборонном ведомстве.
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Экс-боец ВСУ рассказал о положении дел в зоне СВО
Вчера, 23:30
Для уничтожения цели было решено задействовать танк Т-90М "Прорыв".
"В этот раз танкисты огнем с закрытой огневой позиции нанесли эффективное огневое поражение по скоплению живой силы подразделения ВСУ, что позволило успешно уничтожить все цели и создать условия для мотострелковых подразделений к продолжению наступления", - говорится в сообщении.
Корректировку стрельбы и контроль попаданий выполняли операторы расчетов беспилотников мотострелкового полка, что позволило эффективно поразить цели.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВС России ликвидировали грузинского наемника ВСУ в зоне СВО
01:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-90М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала