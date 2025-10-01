Танкисты группировки "Запад" уничтожили группу ВСУ в ЛНР

"В ходе проведения воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были обнаружены тщательно замаскированные позиции и значительное скопление личного состава противника. Координаты выявленных целей в режиме реального времени были переданы на командный пункт танкового батальона", - сообщили в оборонном ведомстве.