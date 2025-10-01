Танкисты группировки "Запад" уничтожили группу ВСУ в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу пехоты ВСУ, мешавшую продвижению российских штурмовиков на краснолиманском участке, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе проведения воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были обнаружены тщательно замаскированные позиции и значительное скопление личного состава противника. Координаты выявленных целей в режиме реального времени были переданы на командный пункт танкового батальона", - сообщили в оборонном ведомстве.
Для уничтожения цели было решено задействовать танк Т-90М "Прорыв".
"В этот раз танкисты огнем с закрытой огневой позиции нанесли эффективное огневое поражение по скоплению живой силы подразделения ВСУ, что позволило успешно уничтожить все цели и создать условия для мотострелковых подразделений к продолжению наступления", - говорится в сообщении.
Корректировку стрельбы и контроль попаданий выполняли операторы расчетов беспилотников мотострелкового полка, что позволило эффективно поразить цели.