Благоустройство территорий объектов транспорта планируют провести в Москве
2025-10-01T09:41:00+03:00
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Благоустройство территорий более 40 объектов транспорта общей площадью свыше 350 гектар планируют провести в этом году в Москве, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В планах на этот год - более 40 подобных объектов, общей площадью свыше 350 гектар: станции метро, МЦД, московские городские вокзалы и другие территории", - написал Собянин в личном блоге.
Он отметил, что работы идут на территориях, прилегающих к станциям МЦК и МЦД Новохохловская. Чтобы дорога к МЦД стала комфортной и безопасной, вдоль насыпи обустроят тротуар на сваях с покрытием из террасной доски и размещенными на нем светильниками.
"Около городского вокзала "Славянский бульвар" появится комплекс из пяти навесов "сухие ноги". Они позволят сделать пересадки со станции МЦД Славянский бульвар и одноименной станции метро на автобусы комфортными в любую погоду", - уточнил мэр.
Он рассказал, что в ходе работ также обновят три детские площадки, две спортивные многофункциональные, одну для занятий воркаутом. На них уложат покрытия из резиновой крошки, предотвращающие травмы при падениях, и установят современное оборудование для занятий спортом и детские игровые комплексы для разного возраста.
"Около дома 98, корпус 1 по Каширскому шоссе находится футбольное поле с резиновым покрытием. Его также приведут в порядок: заменят резиновое покрытие на искусственный газон, установят новые ворота и ограждающую сетку", - написал Собянин.