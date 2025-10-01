Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство территорий объектов транспорта планируют провести в Москве - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 01.10.2025 (обновлено: 13:47 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/sobyanin-2045618388.html
Благоустройство территорий объектов транспорта планируют провести в Москве
Благоустройство территорий объектов транспорта планируют провести в Москве - РИА Новости, 01.10.2025
Благоустройство территорий объектов транспорта планируют провести в Москве
Благоустройство территорий более 40 объектов транспорта общей площадью свыше 350 гектар планируют провести в этом году в Москве, рассказал мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:41:00+03:00
2025-10-01T13:47:00+03:00
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_86631d8503c84048f30935a17034f692.jpg
https://ria.ru/20250927/akveduk-2045174119.html
https://ria.ru/20251001/sobjanin-2045611262.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_2cde709cdec62ee49d8acbbd7567da9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)
Благоустройство территорий объектов транспорта планируют провести в Москве

Собянин: планируется благоустройство территорий более 40 объектов транспорта

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Благоустройство территорий более 40 объектов транспорта общей площадью свыше 350 гектар планируют провести в этом году в Москве, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В планах на этот год - более 40 подобных объектов, общей площадью свыше 350 гектар: станции метро, МЦД, московские городские вокзалы и другие территории", - написал Собянин в личном блоге.
Отреставрированный Ростокинский акведук в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, сообщил Собянин
27 сентября, 14:09
Он отметил, что работы идут на территориях, прилегающих к станциям МЦК и МЦД Новохохловская. Чтобы дорога к МЦД стала комфортной и безопасной, вдоль насыпи обустроят тротуар на сваях с покрытием из террасной доски и размещенными на нем светильниками.
"Около городского вокзала "Славянский бульвар" появится комплекс из пяти навесов "сухие ноги". Они позволят сделать пересадки со станции МЦД Славянский бульвар и одноименной станции метро на автобусы комфортными в любую погоду", - уточнил мэр.
Он рассказал, что в ходе работ также обновят три детские площадки, две спортивные многофункциональные, одну для занятий воркаутом. На них уложат покрытия из резиновой крошки, предотвращающие травмы при падениях, и установят современное оборудование для занятий спортом и детские игровые комплексы для разного возраста.
"Около дома 98, корпус 1 по Каширскому шоссе находится футбольное поле с резиновым покрытием. Его также приведут в порядок: заменят резиновое покрытие на искусственный газон, установят новые ворота и ограждающую сетку", - написал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на международном саммите Moscow Startup Summit - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Собянин поинтересовался у Грефа, заменит ли его ИИ
13:23
 
МоскваСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала