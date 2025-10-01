https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045539703.html
Правительственным учреждениям США предписали готовиться к шатдауну
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Белый дом за несколько часов до начала шатдауна предписал правительственным учреждениям США готовиться к прекращению работы, следует из указа административно-бюджетного управления (OMB).
«
"Теперь очевидно, что демократы не допустят принятия этого законопроекта до 23:59 сегодня и приведут к приостановке работы правительства. В связи с этим соответствующие ведомства должны теперь реализовать свои планы по упорядоченному прекращению работы", — говорится в указе управления.
Сенат США во вторник не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий, таким образом, до шатдауна остается несколько часов.
Новый финансовый год в США
1 октября начинается в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа
во время его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.