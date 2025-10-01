Правительственным учреждениям США предписали готовиться к шатдауну

«

"Теперь очевидно, что демократы не допустят принятия этого законопроекта до 23:59 сегодня и приведут к приостановке работы правительства. В связи с этим соответствующие ведомства должны теперь реализовать свои планы по упорядоченному прекращению работы", — говорится в указе управления.