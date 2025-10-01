Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
21:09 01.10.2025
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в среду вечером департамент транспорта города. РИА Новости, 01.10.2025
севастополь, россия, безопасность
Севастополь, Россия, Безопасность
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта

Дептранс: морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в среду вечером департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
СевастопольРоссияБезопасность
 
 
