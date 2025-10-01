https://ria.ru/20251001/sevastopol-2045728288.html
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в среду вечером департамент транспорта города. РИА Новости, 01.10.2025
