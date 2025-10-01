https://ria.ru/20251001/sberbank-2045685029.html
Сбербанк дал отрицательную характеристику сотруднику, убившему начальницу
2025-10-01T17:35:00+03:00
2025-10-01T17:35:00+03:00
2025-10-01T17:37:00+03:00
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сбербанк дал отрицательную характеристику своему сотруднику, обвиняемому в убийстве начальницы, сообщила РИА Новости его адвокат.
Информация о наличии характеристики прозвучала в судебном заседании.
"Характеристика отрицательная. Но сегодня это никакой роли не сыграло", - сказала она.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве
смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка.
По данным следствия, обвиняемый, заранее вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в одно из отделений банка, расположенного на улице Автозаводской. На фоне возникших в ходе совместной работы личных неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своей начальнице, от полученных повреждений она скончалась на месте происшествия, возбуждено уголовное дело.