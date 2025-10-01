Сбербанк дал отрицательную характеристику сотруднику, убившему начальницу

"Характеристика отрицательная. Но сегодня это никакой роли не сыграло", - сказала она.

По данным следствия, обвиняемый, заранее вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в одно из отделений банка, расположенного на улице Автозаводской. На фоне возникших в ходе совместной работы личных неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своей начальнице, от полученных повреждений она скончалась на месте происшествия, возбуждено уголовное дело.