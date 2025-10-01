Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк дал отрицательную характеристику сотруднику, убившему начальницу
17:35 01.10.2025 (обновлено: 17:37 01.10.2025)
Сбербанк дал отрицательную характеристику сотруднику, убившему начальницу
Сбербанк дал отрицательную характеристику сотруднику, убившему начальницу
Сбербанк дал отрицательную характеристику своему сотруднику, обвиняемому в убийстве начальницы, сообщила РИА Новости его адвокат. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия, москва, ирина волк, сбербанк россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Сбербанк России, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Полицейские
Полицейские
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сбербанк дал отрицательную характеристику своему сотруднику, обвиняемому в убийстве начальницы, сообщила РИА Новости его адвокат.
Информация о наличии характеристики прозвучала в судебном заседании.
Константин Топоров, обвиняемый в убийстве в столичном банке, в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Арестованный сотрудник банка назвал мотив убийства начальницы
Вчера, 16:14
"Характеристика отрицательная. Но сегодня это никакой роли не сыграло", - сказала она.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка.
По данным следствия, обвиняемый, заранее вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в одно из отделений банка, расположенного на улице Автозаводской. На фоне возникших в ходе совместной работы личных неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своей начальнице, от полученных повреждений она скончалась на месте происшествия, возбуждено уголовное дело.
Он признал вину.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В России задержали причастных к подготовке массовых убийств в регионах
Вчера, 09:56
 
Происшествия
Москва
Ирина Волк
Сбербанк России
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
