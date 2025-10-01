https://ria.ru/20251001/rossija-2045605057.html
Кремль: Россия предпочитает укреплять армию, оставаясь сторонницей мира
Кремль: Россия предпочитает укреплять армию, оставаясь сторонницей мира - РИА Новости, 01.10.2025
Кремль: Россия предпочитает укреплять армию, оставаясь сторонницей мира
Россия предпочитает всячески укреплять вооруженные силы, оставаясь полной сторонницей мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:59:00+03:00
2025-10-01T12:59:00+03:00
2025-10-01T12:59:00+03:00
безопасность
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
https://ria.ru/20250919/putin-2043058747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
Кремль: Россия предпочитает укреплять армию, оставаясь сторонницей мира
Песков: РФ предпочитает укреплять армию, оставаясь полной сторонницей мира