01.10.2025

Кремль: Россия предпочитает укреплять армию, оставаясь сторонницей мира
12:59 01.10.2025
Кремль: Россия предпочитает укреплять армию, оставаясь сторонницей мира
Россия предпочитает всячески укреплять вооруженные силы, оставаясь полной сторонницей мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
2025
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия предпочитает всячески укреплять вооруженные силы, оставаясь полной сторонницей мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши вооруженные силы, оставаясь полными сторонниками мира", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путин рассказал, без чего невозможно развитие вооруженных сил
19 сентября, 18:22
 
