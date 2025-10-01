https://ria.ru/20251001/rosaviatsiya-2045552530.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняли, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 01.10.2025
