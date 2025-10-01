Почти 70 рентген-аппаратов заработали в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Подмосковье заработали 68 новых рентген-аппаратов на сумму более 1,6 миллиарда рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Продолжаем закупать тяжелую медицинскую технику в медорганизации Подмосковья. Всего с начала года было закуплено 68 новых рентген-аппаратов на сумму более 1,6 миллиарда рублей, в том числе сегодня начал работу новый рентген-аппарат в Московском областном противотуберкулезном диспансере. На его закупку было направлено 16,7 миллиона рублей", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через регпортал Подмосковья, инфомат в медицинской организации, по телефону, на приеме у лечащего врача или через чат-бот телеграме.