Почти 70 рентген-аппаратов заработали в Подмосковье с начала года
Почти 70 рентген-аппаратов заработали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 01.10.2025
Почти 70 рентген-аппаратов заработали в Подмосковье с начала года
В Подмосковье заработали 68 новых рентген-аппаратов на сумму более 1,6 миллиарда рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения
Почти 70 рентген-аппаратов заработали в Подмосковье с начала года
С начала 2025 года в Подмосковье закупили 68 новых рентген-аппаратов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Подмосковье заработали 68 новых рентген-аппаратов на сумму более 1,6 миллиарда рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Продолжаем закупать тяжелую медицинскую технику в медорганизации Подмосковья. Всего с начала года было закуплено 68 новых рентген-аппаратов на сумму более 1,6 миллиарда рублей, в том числе сегодня начал работу новый рентген-аппарат в Московском областном противотуберкулезном диспансере. На его закупку было направлено 16,7 миллиона рублей", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через регпортал Подмосковья, инфомат в медицинской организации, по телефону, на приеме у лечащего врача или через чат-бот телеграме.
Также новый цифровой рентген-аппарат начал работу в филиале Мытищинский Пушкинского отделения Московского областного противотуберкулезного диспансера. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.