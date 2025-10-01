Генпрокуратура ФРГ не опубликует отчет по терактам на "Северных потоках"

БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии не намерена выпускать промежуточный отчет о ходе следствия по терактам на "Северных потоках", сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Инес Петерсон.
"Промежуточный отчет не предусмотрен", - сообщила она.
Кроме того, Петерсон заявила, что прогноз о дате экстрадиции подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" Сергея Кузнецова из Италии невозможен. "Дополнительная информация в настоящий момент не предоставляется в связи с продолжающимся расследованием", - добавила она.
Без ответа пресс-секретарь оставила вопрос, связывалась или планирует ли связаться немецкая прокуратура с официальными лицами на Украине на фоне недавнего заявления защиты Кузнецова о том, что следствию и суду следует учесть то, что обвиняемый якобы на момент теракта служил в украинской армии.
Во вторник польские СМИ сообщили, что другой подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" - Владимир З. - задержан по просьбе властей Германии. Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Варшавы, польские прокуратура и суд будут решать вопрос о его экстрадиции в Германию. Позднее задержание подтвердила германская генпрокуратура.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"
26 сентября, 19:59