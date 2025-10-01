Одноклассники, фонд "Внуки" и программа "Молоды душой" запустили проект

Проект расскажет пользователям ОК о преимуществах старшего возраста и на примерах реальных людей покажет, что годы не ограничивают возможности, а, напротив, открывают дорогу к впечатляющим достижениям.

Проект "Старшие решают" реализуется вместе с фондом "Внуки" в группах федеральной программыв ОК. Пользователей соцсети ждут публикации в разных форматах, призванные разрушить стереотипы о возрасте и вдохновить пожилых людей на активную жизнь и реализацию своего потенциала.

Персонажи"Старшие решают" не просто решают бытовые задачи — они спасают детей из ледяной воды, задерживают преступников и прыгают с парашютом. Комикс показывает, что люди старшего поколения могут быть настоящими героями и что "суперсила" не зависит от возраста.

Также в рамках проекта пользователи смогут посмотреть серию роликов с волонтерами программы "Молоды душой", являющимися представителями "серебряного поколения". Они расскажут о своих добрых делах, увлечениях и достижениях — от вязания необходимых вещей для недоношенных детей и их мам до участия в беговых марафонах.

На вебинаре "Поддержка людей старшего возраста на рынке труда, лучшие практики трудоустройства и занятости" можно будет узнать, как превратить любимое дело, будь то вязание, выпечка или садоводство, в источник дохода. А еще зрителям расскажут о том, какие знания и навыки пожилых соискателей особенно востребованы у работодателей и как их грамотно применять. Начало — 2 октября в 10:30 (по московскому времени).