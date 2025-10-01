Рейтинг@Mail.ru
Одноклассники, фонд "Внуки" и программа "Молоды душой" запустили проект - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:41 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/proekt-2045587839.html
Одноклассники, фонд "Внуки" и программа "Молоды душой" запустили проект
Одноклассники, фонд "Внуки" и программа "Молоды душой" запустили проект - РИА Новости, 01.10.2025
Одноклассники, фонд "Внуки" и программа "Молоды душой" запустили проект
Проект расскажет пользователям ОК о преимуществах старшего возраста и на примерах реальных людей покажет, что годы не ограничивают возможности, а, напротив,... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:41:00+03:00
2025-10-01T11:41:00+03:00
пресс-релизы
общество
одноклассники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045586810_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f35e568f9ba34e6ae63a25213d60089f.png
https://ria.ru/20250915/kontent-2041517924.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045586810_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6094620a649ff388aa175c41914c7169.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы, общество, одноклассники
Пресс-релизы, Общество, Одноклассники

Одноклассники, фонд "Внуки" и программа "Молоды душой" запустили проект

© Фото : ОКОК и Молоды Душой
ОК и Молоды Душой - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : ОК
ОК и Молоды Душой
Читать ria.ru в
Дзен
Проект расскажет пользователям ОК о преимуществах старшего возраста и на примерах реальных людей покажет, что годы не ограничивают возможности, а, напротив, открывают дорогу к впечатляющим достижениям.
Проект "Старшие решают" реализуется вместе с фондом "Внуки" в группах федеральной программы "Молоды душой" и фонда в ОК. Пользователей соцсети ждут публикации в разных форматах, призванные разрушить стереотипы о возрасте и вдохновить пожилых людей на активную жизнь и реализацию своего потенциала.
Персонажи комикса "Старшие решают" не просто решают бытовые задачи — они спасают детей из ледяной воды, задерживают преступников и прыгают с парашютом. Комикс показывает, что люди старшего поколения могут быть настоящими героями и что "суперсила" не зависит от возраста.
Также в рамках проекта пользователи смогут посмотреть серию роликов с волонтерами программы "Молоды душой", являющимися представителями "серебряного поколения". Они расскажут о своих добрых делах, увлечениях и достижениях — от вязания необходимых вещей для недоношенных детей и их мам до участия в беговых марафонах.
На вебинаре "Поддержка людей старшего возраста на рынке труда, лучшие практики трудоустройства и занятости" можно будет узнать, как превратить любимое дело, будь то вязание, выпечка или садоводство, в источник дохода. А еще зрителям расскажут о том, какие знания и навыки пожилых соискателей особенно востребованы у работодателей и как их грамотно применять. Начало — 2 октября в 10:30 (по московскому времени).
Новые разделы ОК - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Одноклассники запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов
15 сентября, 10:00
 
Пресс-релизыОбществоОдноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала