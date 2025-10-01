Рейтинг@Mail.ru
В Тирасполе отреагировали на слова президента Румынии об интеграции ПМР - РИА Новости, 01.10.2025
22:45 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/pridnestrove-2045738039.html
В Тирасполе отреагировали на слова президента Румынии об интеграции ПМР
В Тирасполе отреагировали на слова президента Румынии об интеграции ПМР - РИА Новости, 01.10.2025
В Тирасполе отреагировали на слова президента Румынии об интеграции ПМР
Предложенное президентом Румынии Никушором Даном присоединение Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к Молдавии по модели автономии Гагаузии приведет к... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T22:45:00+03:00
2025-10-01T22:45:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
румыния
никушор дан
майя санду
евросоюз
нато
молдавия
гагаузия
румыния
в мире, молдавия, гагаузия, румыния, никушор дан, майя санду, евросоюз, нато, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Румыния, Никушор Дан, Майя Санду, Евросоюз, НАТО, Парламентские выборы в Молдавии
В Тирасполе отреагировали на слова президента Румынии об интеграции ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Предложенное президентом Румынии Никушором Даном присоединение Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к Молдавии по модели автономии Гагаузии приведет к расправе над жителями Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.
Ранее президент Румынии Никушор Дан допустил вариант, при котором Приднестровье могло бы быть реинтегрировано в состав Молдавии на правах автономии по примеру Гагаузии при дальнейшем вступлении страны в Евросоюз.
"На деле это ловушка. На примере Гагаузии мы видим, что автономный статус не соблюдается властями Молдовы. Если ПМР согласилась бы на это, было бы тоже самое. Вначале отказ от всякой самостоятельности в сфере внешней политики, вывод российских войск, защищающих приднестровцев, а дальше – ввод силовиков Молдовы и расправа над приднестровцами", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также добавил, что сегодня в целом идёт явная подготовка к ликвидации автономии Гагаузии. По его словам, евро-глобалисты дают режиму президента Молдавии Майи Санду деньги на "реинтеграцию" под вывод российских войск из ПМР, зачистку от пророссийских сил Гагаузии, растворение в унитарной Молдавии всей государственности Приднестровья и автономии Гагаузии.
"Официальные лица Румынии и отставные политики не раз давали понять, что их страна готова объединиться с Молдовой, которую, напомним, они признают в границах на 1 января 1990 года. То есть с Приднестровьем и Гагаузией. И тогда можно будет заявить, что народ Молдовы оказался и в ЕС, и под "крышей" НАТО, и в единстве с "румынскими братьями". Приднестровью это точно ни к чему, и оно на это не пойдёт", - отметил Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Заголовок открываемого материала