В Тирасполе отреагировали на слова президента Румынии об интеграции ПМР

"На деле это ловушка. На примере Гагаузии мы видим, что автономный статус не соблюдается властями Молдовы. Если ПМР согласилась бы на это, было бы тоже самое. Вначале отказ от всякой самостоятельности в сфере внешней политики, вывод российских войск, защищающих приднестровцев, а дальше – ввод силовиков Молдовы и расправа над приднестровцами", - сказал Сафонов.