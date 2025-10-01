Рейтинг@Mail.ru
Правительство ПМР одобрило проект о сокращении расходов бюджета - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/pridnestrove-2045660474.html
Правительство ПМР одобрило проект о сокращении расходов бюджета
Правительство ПМР одобрило проект о сокращении расходов бюджета - РИА Новости, 01.10.2025
Правительство ПМР одобрило проект о сокращении расходов бюджета
Правительство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) на заседании в среду одобрило проект законопроекта о сокращении расходов бюджета из-за снижения... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:20:00+03:00
2025-10-01T16:20:00+03:00
в мире
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867450174_0:375:2975:2048_1920x0_80_0_0_2a8822829ec8195d67b6d4c83e6ac7cd.jpg
https://ria.ru/20250930/sudba-2045308200.html
https://ria.ru/20250929/peskov-2045085360.html
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867450174_243:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_e5dea7527ddad223c2415e71b9cec435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, приднестровская молдавская республика
В мире, Приднестровская Молдавская Республика
Правительство ПМР одобрило проект о сокращении расходов бюджета

Правительство ПМР одобрило сокращение расходов бюджета из-за снижения доходов

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкОтдыхающие в Екатерининском парке Тирасполя
Отдыхающие в Екатерининском парке Тирасполя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в Екатерининском парке Тирасполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Правительство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) на заседании в среду одобрило проект законопроекта о сокращении расходов бюджета из-за снижения поступающих доходов, сообщила в пресс-служба кабмина ПМР.
"На заседании правительства рассмотрен проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон "О республиканском бюджете на 2025 год". Документ подготовлен в рамках исполнения норм закона "О мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия на экономику", связанных с сокращением или прекращением поставок природного газа, а также с учетом фактических поступлений в бюджеты различных уровней за текущий год", - говорится в сообщении.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Судьбы Приднестровья и Абхазии во многом схожи, заявил глава ПМР
Вчера, 10:29
"Нам максимально нужно приблизить свои расходы к тем доходам, которые у нас прогнозируются. Вот и вся арифметика", - приводит пресс-служба слова премьер-министра Александра Розенберга.
Глава правительства пояснил, что поправки связаны с тем, что Приднестровье продолжает ощущать последствия энергетического и экономического кризиса. Из-за этого доходы госбюджета сократились. "Либо повышение налогов, либо расширение налогооблагаемой базы, то есть расширить экономический потенциал. И то и другое на сегодняшний день, конечно, представляется затруднительным, а где-то и невозможным в силу тех факторов, которые сегодня имеют место быть. Поэтому исходим из того, что расходы приводим в соответствие с доходами", — добавил Розенберг.
По данным пресс-службы, более чем на 105 миллионов приднестровских рублей (примерно 60 миллионов долларов) предлагается сократить расходы органов госвласти в Приднестровье. Также будет уменьшено финансирование целевых бюджетных фондов: Дорожного, капвложений и поддержки сельского хозяйства.
Законопроект направлен в Верховный Совет (парламент) ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Сейчас сложно говорить о урегулировании в ПМР, заявил Песков
29 сентября, 12:28
 
В миреПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала