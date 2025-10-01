Правительство ПМР одобрило проект о сокращении расходов бюджета

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Правительство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) на заседании в среду одобрило проект законопроекта о сокращении расходов бюджета из-за снижения поступающих доходов, сообщила в пресс-служба кабмина ПМР.

"На заседании правительства рассмотрен проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон "О республиканском бюджете на 2025 год". Документ подготовлен в рамках исполнения норм закона "О мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия на экономику", связанных с сокращением или прекращением поставок природного газа, а также с учетом фактических поступлений в бюджеты различных уровней за текущий год", - говорится в сообщении.

"Нам максимально нужно приблизить свои расходы к тем доходам, которые у нас прогнозируются. Вот и вся арифметика", - приводит пресс-служба слова премьер-министра Александра Розенберга.

Глава правительства пояснил, что поправки связаны с тем, что Приднестровье продолжает ощущать последствия энергетического и экономического кризиса. Из-за этого доходы госбюджета сократились. "Либо повышение налогов, либо расширение налогооблагаемой базы, то есть расширить экономический потенциал. И то и другое на сегодняшний день, конечно, представляется затруднительным, а где-то и невозможным в силу тех факторов, которые сегодня имеют место быть. Поэтому исходим из того, что расходы приводим в соответствие с доходами", — добавил Розенберг.

По данным пресс-службы, более чем на 105 миллионов приднестровских рублей (примерно 60 миллионов долларов) предлагается сократить расходы органов госвласти в Приднестровье. Также будет уменьшено финансирование целевых бюджетных фондов: Дорожного, капвложений и поддержки сельского хозяйства.

Законопроект направлен в Верховный Совет (парламент) ПМР.