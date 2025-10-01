Рейтинг@Mail.ru
В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 01.10.2025 (обновлено: 14:57 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/prestupleniya-2045558901.html
В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений
В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений - РИА Новости, 01.10.2025
В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений
В Москве раскрыли серию из нескольких десятков изнасилований и нападений, совершавшихся в 1990-х и начале 2000-х, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:08:00+03:00
2025-10-01T14:57:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045565785_19:0:1742:969_1920x0_80_0_0_a34a70c4fa0bf581d63dbc30dfdd61f4.jpg
https://ria.ru/20241203/moskva-1987091181.html
https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045565785_450:0:1742:969_1920x0_80_0_0_31e66e054a2f5128855067f4ddd3b322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений

СК раскрыл 25 изнасилований и 11 разбойных нападений в 1992-2003 годах в Москве

© Следком РоссииСледственные мероприятия с потерпевшими и подозреваемым. Кадр оперативного видео
Следственные мероприятия с потерпевшими и подозреваемым. Кадр оперативного видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Следком России
Следственные мероприятия с потерпевшими и подозреваемым. Кадр оперативного видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Москве раскрыли серию из нескольких десятков изнасилований и нападений, совершавшихся в 1990-х и начале 2000-х, сообщили в Следственном комитете.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших, в том числе несовершеннолетних", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Москве сотрудник массажного салона изнасиловал клиентку
3 декабря 2024, 14:20
В СК России пояснили, что выявили 15 уголовных дел о нераскрытых преступлениях, которые совершались с 1992 по 2003 год на территории Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального административных округов Москвы. В них обнаружилось сходство по криминалистическим признакам и внешним данным преступника.
Дела возобновили и объединили в одно производство. Затем удалось установить подозреваемого, которого раньше не проверяли на причастность к преступлениям. Способы нападения и внешность преступника совпали с криминалистическим почерком фигуранта, как и некоторые личные данные, которые он сообщал жертвам.
Следователи опросили потерпевших, и те с уверенностью опознали задержанного. Он признался во всех преступлениях и дал подробные показания.
Дело уже передали в суд.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочек
28 января, 12:43
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала