https://ria.ru/20251001/prestupleniya-2045558901.html
В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений
В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений - РИА Новости, 01.10.2025
В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений
В Москве раскрыли серию из нескольких десятков изнасилований и нападений, совершавшихся в 1990-х и начале 2000-х, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:08:00+03:00
2025-10-01T09:08:00+03:00
2025-10-01T14:57:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045565785_19:0:1742:969_1920x0_80_0_0_a34a70c4fa0bf581d63dbc30dfdd61f4.jpg
https://ria.ru/20241203/moskva-1987091181.html
https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045565785_450:0:1742:969_1920x0_80_0_0_31e66e054a2f5128855067f4ddd3b322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений
СК раскрыл 25 изнасилований и 11 разбойных нападений в 1992-2003 годах в Москве
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Москве раскрыли серию из нескольких десятков изнасилований и нападений, совершавшихся в 1990-х и начале 2000-х, сообщили в Следственном комитете.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших, в том числе несовершеннолетних", — говорится в Telegram-канале
ведомства.
В СК России пояснили, что выявили 15 уголовных дел о нераскрытых преступлениях, которые совершались с 1992 по 2003 год на территории Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального административных округов Москвы. В них обнаружилось сходство по криминалистическим признакам и внешним данным преступника.
Дела возобновили и объединили в одно производство. Затем удалось установить подозреваемого, которого раньше не проверяли на причастность к преступлениям. Способы нападения и внешность преступника совпали с криминалистическим почерком фигуранта, как и некоторые личные данные, которые он сообщал жертвам.
Следователи опросили потерпевших, и те с уверенностью опознали задержанного. Он признался во всех преступлениях и дал подробные показания.