В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Москве раскрыли серию из нескольких десятков изнасилований и нападений, совершавшихся в 1990-х и начале 2000-х, сообщили в Следственном комитете.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших, в том числе несовершеннолетних", — говорится в Telegram-канале ведомства.

В СК России пояснили, что выявили 15 уголовных дел о нераскрытых преступлениях, которые совершались с 1992 по 2003 год на территории Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального административных округов Москвы. В них обнаружилось сходство по криминалистическим признакам и внешним данным преступника.

Дела возобновили и объединили в одно производство. Затем удалось установить подозреваемого, которого раньше не проверяли на причастность к преступлениям. Способы нападения и внешность преступника совпали с криминалистическим почерком фигуранта, как и некоторые личные данные, которые он сообщал жертвам.

Следователи опросили потерпевших, и те с уверенностью опознали задержанного. Он признался во всех преступлениях и дал подробные показания.