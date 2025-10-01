Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле потушили пожар на НПЗ - РИА Новости, 01.10.2025
11:08 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/pozhar-2045579668.html
В Ярославле потушили пожар на НПЗ
Возгорание на территории НПЗ в Ярославле ликвидировано, завод работает в штатном режиме, сообщили журналистам в центре общественных связей и внутренних... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:08:00+03:00
2025-10-01T11:08:00+03:00
В Ярославле потушили пожар на НПЗ

В Ярославле потушили пожар на территории ПАО "Славнефть-ЯНОС"

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Возгорание на территории НПЗ в Ярославле ликвидировано, завод работает в штатном режиме, сообщили журналистам в центре общественных связей и внутренних коммуникаций ПАО "Славнефть-ЯНОС".
"Возгорание на территории "Славнефть-ЯНОС" ликвидировано. Завод работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, оно не связано с атакой беспилотников, атак в регионе не было. Пожар носит техногенный характер, отметил глава региона. В настоящий момент по данным ГУ МЧС по Ярославской области открытое горение ликвидировано, пожар локализован на площади 200 "квадратов".
Источник назвал причину пожара на НПЗ в Ярославле
