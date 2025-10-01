https://ria.ru/20251001/pozhar-2045579668.html
В Ярославле потушили пожар на НПЗ
В Ярославле потушили пожар на НПЗ - РИА Новости, 01.10.2025
В Ярославле потушили пожар на НПЗ
Возгорание на территории НПЗ в Ярославле ликвидировано, завод работает в штатном режиме, сообщили журналистам в центре общественных связей и внутренних... РИА Новости, 01.10.2025
В Ярославле потушили пожар на НПЗ
В Ярославле потушили пожар на территории ПАО "Славнефть-ЯНОС"