https://ria.ru/20251001/pozhar-2045574865.html
Источник назвал причину пожара на НПЗ в Ярославле
Источник назвал причину пожара на НПЗ в Ярославле - РИА Новости, 01.10.2025
Источник назвал причину пожара на НПЗ в Ярославле
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования, которое не повлияло на работу предприятия, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:43:00+03:00
2025-10-01T10:43:00+03:00
2025-10-01T10:43:00+03:00
происшествия
ярославская область
ярославль
михаил евраев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_33ec15a4ff4f5d0ecc75430c2a2e3549.jpg
https://ria.ru/20251001/pozhar-2045562344.html
ярославская область
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7ffcc58a7c892fb71027227f69c17d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, ярославль, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Источник назвал причину пожара на НПЗ в Ярославле
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования