Источник назвал причину пожара на НПЗ в Ярославле
10:43 01.10.2025
Источник назвал причину пожара на НПЗ в Ярославле
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования, которое не повлияло на работу предприятия, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:43:00+03:00
2025-10-01T10:43:00+03:00
происшествия
ярославская область
ярославль
михаил евраев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
ярославль
2025
происшествия, ярославская область, ярославль, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования, которое не повлияло на работу предприятия, сообщил РИА Новости информированный источник.
В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, оно не связано с атакой беспилотников, атак в регионе не было. Пожар носит техногенный характер, отметил глава региона.
"Произошло возгорание оборудования, оно не повлияло на работу предприятия", - сказал собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС по Ярославской области, открытое горение ликвидировали, пожар локализовали на площади в 200 "квадратов".
ПроисшествияЯрославская областьЯрославльМихаил ЕвраевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
