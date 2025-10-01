МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск, отметив их верность присяге и долгу, выучку и стойкость, в том числе в ходе спецоперации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск. Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров по праву гордится многовековой славной историей российских Сухопутных войск, именами и свершениями выдающихся военачальников и полководцев, мужеством и доблестью командиров и бойцов, которые верой и правдой служили Родине, свято хранили преданность ратному братству.

"И конечно, в год 80-летия Великой Победы особые слова благодарности — ветеранам, разгромившим нацизм, отстоявшим свободу и независимость Отчизны", — подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что личный состав Сухопутных войск будет совершенствовать свой профессионализм, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы России и безопасность граждан.