09:28 01.10.2025 (обновлено: 16:43 01.10.2025)
Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск
Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Путин отметил верность военных и ветеранов присяге и долгу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск, отметив их верность присяге и долгу, выучку и стойкость, в том числе в ходе спецоперации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск. Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции", — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров по праву гордится многовековой славной историей российских Сухопутных войск, именами и свершениями выдающихся военачальников и полководцев, мужеством и доблестью командиров и бойцов, которые верой и правдой служили Родине, свято хранили преданность ратному братству.
"И конечно, в год 80-летия Великой Победы особые слова благодарности — ветеранам, разгромившим нацизм, отстоявшим свободу и независимость Отчизны", — подчеркнул глава государства.
Путин выразил уверенность в том, что личный состав Сухопутных войск будет совершенствовать свой профессионализм, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы России и безопасность граждан.
"Желаю вам всего самого доброго", — добавил президент.
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой
