Посольство США в России предупредило о последствиях шатдауна
Посольство США в России предупредило о последствиях шатдауна - РИА Новости, 01.10.2025
Посольство США в России предупредило о последствиях шатдауна
Посольство США в России предупредило пользователей, что не будет обновлять свой сайт из-за остановки финансирования американского правительства. РИА Новости, 01.10.2025
