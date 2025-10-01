Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в России предупредило о последствиях шатдауна - РИА Новости, 01.10.2025
13:59 01.10.2025 (обновлено: 14:12 01.10.2025)
Посольство США в России предупредило о последствиях шатдауна
Посольство США в России предупредило о последствиях шатдауна
Посольство США в России предупредило пользователей, что не будет обновлять свой сайт из-за остановки финансирования американского правительства. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Посольство США в России предупредило пользователей, что не будет обновлять свой сайт из-за остановки финансирования американского правительства.
"Из-за приостановки финансирования, обновления сайта будут ограничены до полного возобновления работы", - говорится в сообщении на сайте.
В США 1 октября начался новый финансовые год, конгресс при этом не успел согласовать бюджет, правительство теперь не может работать. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что использует шатдаундля массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
В миреСШАРоссияДональд Трамп
 
 
