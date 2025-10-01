В Чувашии задержали подростков, снимавших пародию на сериал у мемориала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Полицейские в Чувашии оперативно установили подростков, снимавших пародию на сериал возле мемориала в селе Моргауши, сообщает МВД республики.

Вечером 30 сентября в социальных сетях распространилось видео, снятое подростками возле мемориала в парке Победы в Моргаушах. Поведение юношей и содержащаяся в ролике ненормативная лексика вызвали возмущение пользователей.

"Сотрудники полиции оперативно отреагировали на резонансное видео. В течение двух часов были опознаны и доставлены в отделение двое непосредственных участников съемки, 15-17 лет, а также 14-летний "оператор", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подростки, один из которых учится в чебоксарском техникуме, второй нигде не учится и не работает, третий учится в школе, опрошены в присутствии родителей.

"Подростки пояснили, что хотели снять пародию на популярный молодежный сериал, о последствиях своих действий не задумывались", - отмечается в сообщении.