В Чувашии задержали подростков, снимавших пародию на сериал у мемориала
В Чувашии задержали подростков, снимавших пародию на сериал у мемориала - РИА Новости, 01.10.2025
В Чувашии задержали подростков, снимавших пародию на сериал у мемориала
Полицейские в Чувашии оперативно установили подростков, снимавших пародию на сериал возле мемориала в селе Моргауши, сообщает МВД республики. РИА Новости, 01.10.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Полицейские в Чувашии оперативно установили подростков, снимавших пародию на сериал возле мемориала в селе Моргауши, сообщает МВД республики.
Вечером 30 сентября в социальных сетях распространилось видео, снятое подростками возле мемориала в парке Победы в Моргаушах. Поведение юношей и содержащаяся в ролике ненормативная лексика вызвали возмущение пользователей.
"Сотрудники полиции оперативно отреагировали на резонансное видео. В течение двух часов были опознаны и доставлены в отделение двое непосредственных участников съемки, 15-17 лет, а также 14-летний "оператор", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Подростки, один из которых учится в чебоксарском техникуме, второй нигде не учится и не работает, третий учится в школе, опрошены в присутствии родителей.
"Подростки пояснили, что хотели снять пародию на популярный молодежный сериал, о последствиях своих действий не задумывались", - отмечается в сообщении.
Материалы проверки будут переданы следственным органам для принятия процессуального решения.