Платина в сентябре стала самым подорожавшим товаром в мире - РИА Новости, 01.10.2025
06:06 01.10.2025
Платина в сентябре стала самым подорожавшим товаром в мире
Платина в сентябре стала самым подорожавшим товаром в мире - РИА Новости, 01.10.2025
Платина в сентябре стала самым подорожавшим товаром в мире
Самым подорожавшим товаром в мире в сентябре стала платина, при этом больше всех в цене потеряли какао-бобы, следует из данных ICE Futures, CME Group и... РИА Новости, 01.10.2025
Экономика, США
Платина в сентябре стала самым подорожавшим товаром в мире

Стоимость платины в сентябре выросла на 16,9%

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самым подорожавшим товаром в мире в сентябре стала платина, при этом больше всех в цене потеряли какао-бобы, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, стоимость платины в начале осени подскочила на 16,9% в месячном выражении. Высокие темпы роста среди металлов также показали серебро - на 14,1% и золото - на 9,5%.
Слитки платины - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за унцию
26 сентября, 17:23
Среди сельскохозяйственной продукции сильнее всего выросло в цене мясо домашней птицы - его стоимость на эталонном бразильском рынке подскочила на 15%. Примерно на 6,5% увеличилась цена свинины, на 2,8% - овса.
Самой подорожавшей промышленной продукцией стала древесина - ее цена на американском рынке на фоне угрозы США ввести пошлины на импорт этой продукции подскочила на 11,9% за месяц. Одновременно стоимость поливинила (ПВХ) выросла за это же время на 1,8%, серы - на 0,3%.
Среди основных энергоносителей в сентябре сильнее всего подорожал уран - сразу на 7,1%.
В то же время самым подешевевшим в мире товаром в сентябре стали какао-бобы: их цена упала на 12,3%. В тройку также вошли кофе сорта робуста (-11,7%) и литий (-7,7%).
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум
29 сентября, 14:25
 
