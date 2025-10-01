https://ria.ru/20251001/peregovory-2045581100.html
Переговоры предпринимателей Приморья и Белоруссии пройдут во Владивостоке
Во Владивостоке пройдут деловые переговоры предпринимателей Приморского края и Республики Беларусь 9 октября, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 01.10.2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Во Владивостоке пройдут деловые переговоры предпринимателей Приморского края и Республики Беларусь 9 октября, сообщает пресс-служба правительства края.
Организатором встречи является Центр поддержки экспорта региона. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо до 8 октября подать заявку.
По данным пресс-службы, переговоры планируется провести по четырем ключевым направлениям: агропромышленный сектор, рыбохозяйственный комплекс, пищевая отрасль и деревообрабатывающая промышленность.
Специалисты подчеркнули, что деловые переговоры для малого и среднего предпринимательства пройдут в рамках Дней Республики Беларусь. Данное мероприятие является хорошей возможностью напрямую встретиться с белорусскими компаниями, найти новых партнеров, обсудить экспортные проекты и расширить свое присутствие на международном рынке.
Дни Республики Беларусь в Приморском крае пройдут с 7 по 12 октября во Владивостоке. Запланирована насыщенная программа, включающая, в том числе, выставку спецтехники, ярмарку продовольственных товаров и торгово-экономический форум.
Впервые Дни Республики Беларусь в Приморском крае состоялись в октябре 2021 года.