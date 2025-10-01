https://ria.ru/20251001/peredovaya-2045556892.html
Боевики ВСУ в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские боевики отказываются ехать на передовую в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Григоровки военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ
массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции", — сказал собеседник агентства.
По его словам, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского. Ранее в российских силовых структурах заявляли, что его отпустили со службы ухаживать за женой.
Певец пробыл на должности солдата меньше месяца и был уволен "по семейным обстоятельствам". По словам собеседника агентства, за это время он ни разу не был на передовой и занимался тем, что проводил концерты в тылу для "поднятия морально-психологического состояния и боевого духа военнослужащих".
По официальной версии, причиной увольнения стала "необходимость осуществлять постоянный уход за женой с инвалидностью I или II группы". Судя по соцсетям, нельзя сказать, что у нее проблемы со здоровьем, сказал представитель силовых структур.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной, в том числе в Харьковской области.