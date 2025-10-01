МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские боевики отказываются ехать на передовую в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе Григоровки военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского. Ранее в российских силовых структурах заявляли, что его отпустили со службы ухаживать за женой.

Певец пробыл на должности солдата меньше месяца и был уволен "по семейным обстоятельствам". По словам собеседника агентства, за это время он ни разу не был на передовой и занимался тем, что проводил концерты в тылу для "поднятия морально-психологического состояния и боевого духа военнослужащих".

По официальной версии, причиной увольнения стала "необходимость осуществлять постоянный уход за женой с инвалидностью I или II группы". Судя по соцсетям, нельзя сказать, что у нее проблемы со здоровьем, сказал представитель силовых структур.