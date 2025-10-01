Рейтинг@Mail.ru
Пожилые жители из Якутии подали более 50 заявок с бизнес-идеями
12:28 01.10.2025
Пожилые жители из Якутии подали более 50 заявок с бизнес-идеями
Пожилые жители из Якутии подали более 50 заявок с бизнес-идеями
В Международный день пожилых людей в центре "Мой бизнес" Якутска было подано более 50 заявок с бизнес-идеями от горожан старшего поколения, сообщает... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:28:00+03:00
2025-10-01T12:28:00+03:00
https://ria.ru/20251001/biznes-2045588905.html
Пожилые жители из Якутии подали более 50 заявок с бизнес-идеями

Пенсионеры из Якутска и районов Якутии подали свыше 50 заявок с бизнес-идеями

Пожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе
Пожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе
© iStock.com / Irina Belova
Пожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Международный день пожилых людей в центре "Мой бизнес" Якутска было подано более 50 заявок с бизнес-идеями от горожан старшего поколения, сообщает пресс-служба правительства Якутии.
Инициативы из Момского, Верхоянского, Хангаласского, Верхневилюйского, Сунтарского, Оймяконского районов и города Якутска были представлены в рамках регионального этапа федеральной программы "Серебряный старт".
Владелица малого бизнеса работает с документами - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Малый и средний бизнес Томской области получил 106 льготных займов
11:46
Отмечается, что экспертная комиссия выбрала 20 лучших бизнес-идей, авторы которых примут участие в интенсивной образовательной программе. Она пройдет в Якутске с 8 по 17 октября и будет включать обучающие курсы, практические семинары, бизнес-визиты и встречи с успешными предпринимателями. Завершится программа защитой проектов, по итогам которой лучший участник получит грант в размере 150 тысяч рублей на открытие или развитие своего дела.
Программа реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
 
