Пожилые жители из Якутии подали более 50 заявок с бизнес-идеями

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Международный день пожилых людей в центре "Мой бизнес" Якутска было подано более 50 заявок с бизнес-идеями от горожан старшего поколения, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Отмечается, что экспертная комиссия выбрала 20 лучших бизнес-идей, авторы которых примут участие в интенсивной образовательной программе. Она пройдет в Якутске с 8 по 17 октября и будет включать обучающие курсы, практические семинары, бизнес-визиты и встречи с успешными предпринимателями. Завершится программа защитой проектов, по итогам которой лучший участник получит грант в размере 150 тысяч рублей на открытие или развитие своего дела.