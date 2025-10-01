https://ria.ru/20251001/parkinson-2045725214.html
Ученые назвали ранее неизученный фактор риска развития болезни Паркинсона
Ученые назвали ранее неизученный фактор риска развития болезни Паркинсона - РИА Новости, 01.10.2025
Ученые назвали ранее неизученный фактор риска развития болезни Паркинсона
олигомеры, провоцирующие болезнь Паркинсона, пишет издание EurekAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Biomedical... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:29:00+03:00
2025-10-01T20:29:00+03:00
2025-10-01T20:29:00+03:00
монреаль
кембриджский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983546807_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_76efaa4c684ebec943a0f13edc864014.jpg
https://ria.ru/20250910/rak-2041070986.html
https://ria.ru/20250926/sposob-2044643882.html
монреаль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983546807_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_0d0a90f80d8614525f6f51cc172f48ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монреаль, кембриджский университет
Монреаль, Кембриджский университет
Ученые назвали ранее неизученный фактор риска развития болезни Паркинсона
EurekAlert: ученые обнаружили в мозге белковый маркер болезни Паркинсона
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Ученые из
Кембриджского университета, Института Фрэнсиса Крика и Политехнического университета Монреаля впервые смогли визуализировать белковые кластеры —
олигомеры, провоцирующие болезнь Паркинсона, пишет издание EurekAlert
со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале
Nature Biomedical Engineering.
"Впервые мы смогли напрямую рассмотреть олигомеры в тканях человеческого мозга в таком масштабе: это как увидеть звезды посреди бела дня", — отметила соавтор исследования доктор Ребекка Эндрюс.
Ранее эти структуры было невозможно обнаружить из-за их микроскопических размеров. Однако созданная учеными техника визуализации ASA-PD, для которой была использована сверхчувствительная флуоресцентная микроскопия, позволяет рассматривать миллионы олигомеров с высокой точностью.
С помощью нового метода визуализации ученые обнаружили, что в мозге пациентов, страдающих болезнью Паркинсона олигомеры больше, ярче и многочисленнее, чем у здоровых людей. Кроме того, был найден особый подтип олигомеров, который, возможно, является ранним маркером болезни.
Это открытие поможет понять механизмы развития заболевания, а также поспособствует созданию инновационных методов его лечения, резюмируется в материале.