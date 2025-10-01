Ученые назвали ранее неизученный фактор риска развития болезни Паркинсона

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета, Института Фрэнсиса Крика и Политехнического университета Монреаля впервые смогли визуализировать белковые кластеры — олигомеры, провоцирующие болезнь Паркинсона, пишет издание Ученые изКембриджского университета, Института Фрэнсиса Крика и Политехнического университета Монреаля впервые смогли визуализировать белковые кластерыолигомеры, провоцирующие болезнь Паркинсона, пишет издание EurekAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Biomedical Engineering.

"Впервые мы смогли напрямую рассмотреть олигомеры в тканях человеческого мозга в таком масштабе: это как увидеть звезды посреди бела дня", — отметила соавтор исследования доктор Ребекка Эндрюс.

Ранее эти структуры было невозможно обнаружить из-за их микроскопических размеров. Однако созданная учеными техника визуализации ASA-PD, для которой была использована сверхчувствительная флуоресцентная микроскопия, позволяет рассматривать миллионы олигомеров с высокой точностью.

С помощью нового метода визуализации ученые обнаружили, что в мозге пациентов, страдающих болезнью Паркинсона олигомеры больше, ярче и многочисленнее, чем у здоровых людей. Кроме того, был найден особый подтип олигомеров, который, возможно, является ранним маркером болезни.