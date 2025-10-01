Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали ранее неизученный фактор риска развития болезни Паркинсона - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/parkinson-2045725214.html
Ученые назвали ранее неизученный фактор риска развития болезни Паркинсона
Ученые назвали ранее неизученный фактор риска развития болезни Паркинсона - РИА Новости, 01.10.2025
Ученые назвали ранее неизученный фактор риска развития болезни Паркинсона
олигомеры, провоцирующие болезнь Паркинсона, пишет издание EurekAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Biomedical... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:29:00+03:00
2025-10-01T20:29:00+03:00
монреаль
кембриджский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983546807_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_76efaa4c684ebec943a0f13edc864014.jpg
https://ria.ru/20250910/rak-2041070986.html
https://ria.ru/20250926/sposob-2044643882.html
монреаль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983546807_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_0d0a90f80d8614525f6f51cc172f48ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монреаль, кембриджский университет
Монреаль, Кембриджский университет
Ученые назвали ранее неизученный фактор риска развития болезни Паркинсона

EurekAlert: ученые обнаружили в мозге белковый маркер болезни Паркинсона

© iStock.com / gorodenkoffВрачи обсуждают снимки мозга
Врачи обсуждают снимки мозга - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Врачи обсуждают снимки мозга. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета, Института Фрэнсиса Крика и Политехнического университета Монреаля впервые смогли визуализировать белковые кластеры олигомеры, провоцирующие болезнь Паркинсона, пишет издание EurekAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Biomedical Engineering.
"Впервые мы смогли напрямую рассмотреть олигомеры в тканях человеческого мозга в таком масштабе: это как увидеть звезды посреди бела дня", — отметила соавтор исследования доктор Ребекка Эндрюс.
Много сахара - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Сладкая месть". В Индии раскрыли неожиданный секрет профилактики рака
10 сентября, 22:51
Ранее эти структуры было невозможно обнаружить из-за их микроскопических размеров. Однако созданная учеными техника визуализации ASA-PD, для которой была использована сверхчувствительная флуоресцентная микроскопия, позволяет рассматривать миллионы олигомеров с высокой точностью.
С помощью нового метода визуализации ученые обнаружили, что в мозге пациентов, страдающих болезнью Паркинсона олигомеры больше, ярче и многочисленнее, чем у здоровых людей. Кроме того, был найден особый подтип олигомеров, который, возможно, является ранним маркером болезни.
Это открытие поможет понять механизмы развития заболевания, а также поспособствует созданию инновационных методов его лечения, резюмируется в материале.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Россиянам назвали главный способ спастись от рака
26 сентября, 17:14
 
МонреальКембриджский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала