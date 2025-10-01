Рейтинг@Mail.ru
В Палестине приветствовали любые усилия по прекращению войны в Газе
10:57 01.10.2025
В Палестине приветствовали любые усилия по прекращению войны в Газе
В Палестине приветствовали любые усилия по прекращению войны в Газе
Любой план или усилие, направленные на прекращение войны в секторе Газа, приветствуются, важно и изменение отношения международного сообщества к палестинской... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
палестина
израиль
иерусалим
дональд трамп
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
оон
палестина
израиль
иерусалим
в мире, палестина, израиль, иерусалим, дональд трамп, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, оон, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Палестина, Израиль, Иерусалим, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, ООН, Организация освобождения Палестины, Обострение палестино-израильского конфликта
В Палестине приветствовали любые усилия по прекращению войны в Газе

Политик Заэйтер: любой план по прекращению войны в Газе надо поддерживать

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Любой план или усилие, направленные на прекращение войны в секторе Газа, приветствуются, важно и изменение отношения международного сообщества к палестинской проблеме, заявил РИА Новости член Национального и Центрального советов Палестины Хайсам Заэйтер.
"Мы приветствуем каждое искреннее усилие, направленное на прекращение израильской геноцидной войны против нашего народа в секторе Газа, которая длится уже два года, в условиях продолжающихся массовых убийств мирных жителей… Наш народ в Газе проявляет героическое мужество, ежедневно жертвуя своими жизнями и страдая сопротивляясь планам оккупации", - сказал Заэйтер.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Политик подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетом является немедленное прекращение войны, обеспечение безопасного и стабильного доступа гуманитарной помощи для спасения жителей и укрепления их присутствия в секторе, исключение всех попыток выселения палестинцев, начало процесса восстановления, а также освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем, число которых сегодня превысило 13 тысяч, тогда как до начала израильской военной операции их было не более 5 тысяч. "Необходимо также прекратить нападения на Западном берегу, включая поселенческую экспансию", - добавил он.
"Важно сегодня изменение международного общественного мнения, которое придало палестинской позиции беспрецедентную силу: 160 стран признали Государство Палестина - это делает палестинское право очевидным, тогда как Израиль оказался в международной изоляции. Его премьер-министр Биньямин Нетаньяху преследуется Международным уголовным судом, а само образование - Международным судом ООН", - отметил Заэйтер.
По словам собеседника на следующем этапе после прекращения войны необходимо восстановление палестинского единства через присоединение всех фракций к Организации освобождения Палестины и принятие ее политической программы, признанной мировым сообществом, что по его словам откроет путь к созданию независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме и возвращению беженцев с сохранением исторического статуса мусульманских и христианских святынь.
Президент США Дональд Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Эксперт назвал план Трампа по Газе медийным пузырем
10:17
 
