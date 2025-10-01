В Палестине приветствовали любые усилия по прекращению войны в Газе

"Мы приветствуем каждое искреннее усилие, направленное на прекращение израильской геноцидной войны против нашего народа в секторе Газа, которая длится уже два года, в условиях продолжающихся массовых убийств мирных жителей… Наш народ в Газе проявляет героическое мужество, ежедневно жертвуя своими жизнями и страдая сопротивляясь планам оккупации", - сказал Заэйтер.

Политик подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетом является немедленное прекращение войны, обеспечение безопасного и стабильного доступа гуманитарной помощи для спасения жителей и укрепления их присутствия в секторе, исключение всех попыток выселения палестинцев, начало процесса восстановления, а также освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем, число которых сегодня превысило 13 тысяч, тогда как до начала израильской военной операции их было не более 5 тысяч. "Необходимо также прекратить нападения на Западном берегу, включая поселенческую экспансию", - добавил он.