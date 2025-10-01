Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/ovchinskiy-2045609102.html
Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города
Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города - РИА Новости, 01.10.2025
Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города
В Москве открылась фотовыставка, посвященная победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" 2025 года, сообщил министр правительства РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:30:00+03:00
2025-10-01T13:30:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
https://ria.ru/20251001/ovchinskiy-2045593598.html
https://ria.ru/20250930/ovchinskiy-2045209847.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города

Овчинский: в Москве начала работу выставка лучших строительных проектов города

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвыминистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
В Москве открылась фотовыставка, посвященная победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" 2025 года, сообщил министр правительства города, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.
Экспозицию можно будет посетить бесплатно в парке культуры и отдыха "Ходынское поле".
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Овчинский: в рамках реновации в Южном Бутове расселили десять домов
12:24
"Выставка позволяет наглядно показать, как реализованные проекты отражают высокий уровень профессионализма и инновационного подхода в сфере градостроительства. Они не только преобразовывают архитектурный облик столицы, но и значительно улучшают качество жизни ее жителей и гостей. Вклад этих проектов в развитие городской среды способствует формированию гармоничного пространства, где каждый чувствует себя частью динамично развивающейся столицы", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На выставке будут представлены работы победителей конкурса в 12 номинациях и спецноминациях конкурса - одного из важнейших проектов для градостроительной отрасли Москвы. В рамках конкурса отмечают перспективные проекты, которые преображают город и повышают комфорт жизни москвичей.
Также на выставке продемонстрируют "Проект года", который выбрали конкурсная комиссия и жители при помощи "Активного гражданина", добавляется в пресс-релизе.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Овчинский: на юго-западе Москвы построили детский сад
Вчера, 08:58
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала