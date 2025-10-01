Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города

В Москве открылась фотовыставка, посвященная победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" 2025 года, сообщил министр правительства города, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.

Экспозицию можно будет посетить бесплатно в парке культуры и отдыха "Ходынское поле".

"Выставка позволяет наглядно показать, как реализованные проекты отражают высокий уровень профессионализма и инновационного подхода в сфере градостроительства. Они не только преобразовывают архитектурный облик столицы, но и значительно улучшают качество жизни ее жителей и гостей. Вклад этих проектов в развитие городской среды способствует формированию гармоничного пространства, где каждый чувствует себя частью динамично развивающейся столицы", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

На выставке будут представлены работы победителей конкурса в 12 номинациях и спецноминациях конкурса - одного из важнейших проектов для градостроительной отрасли Москвы. В рамках конкурса отмечают перспективные проекты, которые преображают город и повышают комфорт жизни москвичей.