https://ria.ru/20251001/ovchinskiy-2045609102.html
Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города
Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города - РИА Новости, 01.10.2025
Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города
В Москве открылась фотовыставка, посвященная победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" 2025 года, сообщил министр правительства РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:30:00+03:00
2025-10-01T13:30:00+03:00
2025-10-01T13:30:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
https://ria.ru/20251001/ovchinskiy-2045593598.html
https://ria.ru/20250930/ovchinskiy-2045209847.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города
Овчинский: в Москве начала работу выставка лучших строительных проектов города
В Москве открылась фотовыставка, посвященная победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" 2025 года, сообщил министр правительства города, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.
Экспозицию можно будет посетить бесплатно в парке культуры и отдыха "Ходынское поле".
"Выставка позволяет наглядно показать, как реализованные проекты отражают высокий уровень профессионализма и инновационного подхода в сфере градостроительства. Они не только преобразовывают архитектурный облик столицы, но и значительно улучшают качество жизни ее жителей и гостей. Вклад этих проектов в развитие городской среды способствует формированию гармоничного пространства, где каждый чувствует себя частью динамично развивающейся столицы", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На выставке будут представлены работы победителей конкурса в 12 номинациях и спецноминациях конкурса - одного из важнейших проектов для градостроительной отрасли Москвы. В рамках конкурса отмечают перспективные проекты, которые преображают город и повышают комфорт жизни москвичей.
Также на выставке продемонстрируют "Проект года", который выбрали конкурсная комиссия и жители при помощи "Активного гражданина", добавляется в пресс-релизе.